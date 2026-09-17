Kulinarische Reise ohne Koffer: Genussmeile in Klagenfurt eröffnet

Am Alten und Neuen Platz in Klagenfurt findet noch bis Samstag die Alpen-Adria-Genussmeile statt.

Am Alten und Neuen Platz in Klagenfurt findet noch bis Samstag die Alpen-Adria-Genussmeile statt.

Am heutigen Donnerstag (17. September) wurde die Alpen-Adria-Genussmeile in Klagenfurt feierlich eröffnet. 46 Aussteller aus Österreich, Italien, Slowenien und Kroatien haben ihre Stände am Alten und Neuen Platz aufgebaut, bis einschließlich Samstag, 19. September, können sich Besucher dort durch Spezialitäten aus Kärnten und der Steiermark sowie aus Slowenien, Istrien, Friaul und dem Veneto probieren.

Von Trüffeln bis zu Biscotti

Das Angebot reicht von Trüffeln, Käse und Wurstwaren über Öle und Kräuter bis hin zu Weinen, Biscotti und anderen Süßspeisen. Viele der Produzenten stehen selbst hinter ihren Ständen und geben Einblicke in ihre Produkte. Für Unterhaltung abseits der Kulinarik sorgen Musikgruppen, die während der Genussmeile live in der Innenstadt unterwegs sind.

Drei Tage lang wird verkostet

Organisiert wird die Genussmeile vom Tourismusverband Klagenfurt am Wörthersee. Im kommenden Jahr steht ein Jubiläum an: Dann findet die Veranstaltung zum zehnten Mal statt. Wer heuer noch vorbeischauen möchte, hat bis Samstag Zeit. Die Stände am Neuen und Alten Platz sind täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Auch Schlechtwetter macht dem kulinarischen Genuss keinen Strich durch die Rechnung: Auf beiden Plätzen sorgen Zelte und Schirme für überdachte Bereiche.

„Charme der Alpen-Adria-Region“

Bei der Eröffnung hieß Bürgermeister Christian Scheider die zahlreichen Gäste sowie die Gastronomen und Produzenten willkommen und erklärte: „Klagenfurt liegt im Herzen des Alpen-Adria-Raumes, daher freut es mich besonders, die Atmosphäre und den Geschmack der Region in der Klagenfurter Innenstadt erleben zu können.“ Auch Vizebürgermeister Ronald Rabitsch und Stadträtin Constance Mochar nahmen an der Eröffnungsfeier teil und betonten den „Charme der Alpen-Adria-Region“.