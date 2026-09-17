Schwere Aufgabe zum Saisonstart: Rotjacken treffen auf die Bullen

Es geht wieder ernsthaft los: Nach vier Testspielen und vier Partien in der Champions Hockey League startet der KAC am Freitagabend in seine 81. Bundesligasaison. Zum Auftakt treffen die Rotjacken auf die Bullen.

Die jüngste Bilanz spricht nicht gerade für die Klagenfurter. Nur eines der vergangenen neun Duelle gegen den EC Salzburg konnte der KAC für sich entscheiden. Immerhin: Beim bislang letzten Auftritt im Salzburger Volksgarten im Dezember 2025 gingen die Rotjacken als Sieger vom Eis.

Salzburg bereits zum siebten Mal Auftaktgegner

Seit der Neugründung der Liga im Jahr 2000 traf der KAC übrigens auf keinen anderen Klub häufiger. 185 Duelle gab es bisher in Österreichs höchster Spielklasse, 103 davon gewann Salzburg, 82 gingen an Klagenfurt. Am Freitag stehen sich die beiden Teams bereits zum siebten Mal zum Auftakt einer neuen KAC-Saison gegenüber. Für die Rotjacken gilt es dabei auch, nach wechselhaften Auftritten in der Vorbereitung und der Champions Hockey League wieder positive Signale zu setzen. „Es waren gute und schlechte Auftritte dabei. Es gilt, die positiven Aspekte mitzunehmen und am Freitag erfolgreich in die Liga-Saison zu starten“, sagt KAC-Neuzugang Travis St. Denis.

Zwei Rotjacken fehlen fix

Personell muss der KAC weiterhin auf Fabian Hochegger und Jacob Hudson verzichten. Beide fallen mit Unterkörperverletzungen längerfristig aus. Ein Fragezeichen steht noch hinter Clemens Unterweger. Der erkrankte Verteidiger konnte am Mittwoch und Donnerstag nicht trainieren. Laut KAC stimmt der Heilungsverlauf aber optimistisch. Zurück ist hingegen Jan Drozg. Der Stürmer hatte das Champions-League-Spiel gegen die Kölner Haie krankheitsbedingt verpasst und trainiert seit Mittwoch wieder mit der Mannschaft. Auch Kanada-Rückkehrer David Waschnig ist wieder im Training.

„Jetzt trage ich das Trikot des EC-KAC“

Für St. Denis hat das Auftaktspiel auch eine persönliche Komponente: Salzburg war seine erste Station in Österreich. „Es freut mich, dort ein Spiel zu bestreiten, jetzt trage ich aber das Trikot des EC-KAC und das ist, was für mich zählt“, so der Stürmer. Zu sehr auf den Gegner schauen will er ohnehin nicht. Gerade zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison gehe es für die Rotjacken vor allem darum, das eigene System gut umzusetzen. Die Partie am Freitag (18. September) findet in Salzburg statt, Beginn ist um 19.15 Uhr.