Prozession zieht durch Klagenfurt und bremst Busverkehr aus

Wer am Sonntagnachmittag in Annabichl mit den Öffis unterwegs ist, sollte etwas mehr Zeit einplanen. Eine Prozession sorgt für Straßensperren, ob Umleitungen möglich sind, ist noch nicht klar.

Die Prozession findet am Sonntag, 20. September, statt. Gestartet wird nach Auskunft der Stadtwerke Klagenfurt beim Gasthaus Krall. Von dort führt die Route über die Ehrentaler Straße, Dammgasse, Morogasse und St. Veiter Straße bis zum Billa-Parkplatz. Anschließend geht es über die St. Veiter Straße und die Ehrentaler Straße wieder zurück zum Gasthaus Krall.

Umleitung wird kurzfristig entschieden

Auswirkungen hat die Veranstaltung auch auf den öffentlichen Verkehr. Betroffen sind laut Stadtwerken die KMG-Buslinien A und 4. „Da eine Umleitung der KMG Busse nicht im Voraus planbar ist, wird über diese vor Ort entschieden“, so die Stadtwerke. Ist keine Umleitung möglich, müssen die Linienbusse die jeweilige Straßensperre abwarten. Fahrgäste müssen dadurch zwischen 12 und 15 Uhr mit Verzögerungen rechnen.