Gelebte Solidarität: Klagenfurt zeichnet lokalen Hilfsverein aus

Seit fünf Jahrzehnten unterstützt der Lions Club Wörthersee bedürftige Menschen in der Region mit Spenden und Hilfsprojekten. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens folgte nun die offizielle Anerkennung durch die Stadt Klagenfurt.

Seit 50 Jahren unterstützt der Lions Club Wörthersee in Not geratene Menschen in der Region. Als Würdigung für diesen unermüdlichen Einsatz überreichte die Stadt Klagenfurt der Vereinigung am Donnerstagabend offiziell die Dank- und Anerkennungsurkunde. Aktuell zählen 35 Mitglieder – vorrangig engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer – zum Club. Sie springen mit gezielten Hilfsprojekten sowie Spendenaktionen genau dort ein, wo das öffentliche Sozialnetz an seine Grenzen stößt, und greifen Personen jeden Alters und jeder Herkunft unter die Arme.

Stadt würdigt Arbeit des Lions Club Wörthersee

„Der Lions Club Wörthersee spricht nicht nur über Hilfe, sondern die Mitglieder handeln und erreichen die Menschen da, wo sie es dringendsten benötigen“, bedankt sich Bürgermeister Christian Scheider (FSP) in seiner Rede. „50 Jahre Lions Club Klagenfurt bedeuten daher auch 50 Jahre gelebte Solidarität, 50 Jahre Verantwortung und 50 Jahre Menschlichkeit, vielen herzlichen Dank dafür.“