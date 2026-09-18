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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Ehrentalerbergtunnel.
Ein Unfall sorgte am Freitag für Verzögerungen auf der A2 Südautobahn.
Klagenfurt
18/09/2026
Freitagmorgen

Unfall auf der A2: Lenkerin (22) kracht gegen Tunnelwand

Ein Verkehrsunfall im Ehrentalerbergtunnel forderte am Freitagmorgen die Einsatzkräfte. Eine 22-jährige Frau ist mit einem Kleinlastwagen gegen die Tunnelwand geprallt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Die 22-jährige Lenkerin eines Kleinlastwagens verunfallte am Freitagmorgen auf der A2 Südautobahn im Bereich von Klagenfurt. Die junge Frau krachte aus bislang unbekannter Ursache gegen die Wand des Ehrentalerbergtunnels. „Infolgedessen wurde das Fahrzeug über beide Fahrstreifen gegen die linke Tunnelseite geschleudert“, heißt es vonseiten der Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Klagenfurt. Der Wagen kam erst nach etwa 90 Metern zum Stillstand.

Ehrentalerbergtunnel vorübergehend gesperrt

Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Aufgrund des Einsatzes war der Ehrentalerbergtunnel in Fahrtrichtung Wien knapp eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt.

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