Sitzvolleyball-Elite trifft sich in Klagenfurt

Erstmals macht das Internationale Panathlon Alpe-Adria-Sitzvolleyball-Turnier Station in Österreich: Am 26. und 27. September verwandelt sich der Sportpark Klagenfurt in ein Zentrum für inklusiven Sport. Teams aus vier Nationen – Österreich, Italien, Slowenien und Kroatien – messen sich im fairen Wettkampf. Das Besondere daran: Menschen mit und ohne Behinderung spielen gemeinsam auf demselben Feld. Bei freiem Eintritt können Gäste das Geschehen aus nächster Nähe verfolgen oder die paralympische Disziplin direkt selbst ausprobieren. Die feierliche Eröffnung ist für Samstag, den 26. September, angesetzt. Hinter dem Event steht der Panathlon International Club Kärnten-Alpe-Adria als Förderer von Fairness, Respekt und regionaler Kooperation.

Sitzvolleyball-Star mit dabei

Auch eine außergewöhnliche Sportlerin schlägt in Klagenfurt auf: Behnoosh Behravan blickt auf 17 Jahre im iranischen Sitzvolleyball-Nationalteam zurück. Mittlerweile lebt die studierte Betriebswirtin in Wien und arbeitet im Generalsekretariat des Österreichischen Paralympischen Committees. Für Team Österreich steht sie in Klagenfurt bereits zum dritten Mal auf dem Feld – sogar in Doppelrolle als Spielerin und Teamcoach. „Sitzvolleyball ist für mich eine Brücke – zwischen Kulturen und zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Gemeinsam mit unserem Team haben wir auf diesem Weg schon viel erreicht“, betont Behravan.