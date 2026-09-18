Klagenfurt-Land: Wechselseitige Anhaltung nach Unfall im Freitagsverkehr

Wegen eines Unfalls auf der B83 (Kärntner Straße) aus Richtung Klagenfurt kommt es bei der Ortseinfahrt Krumpendorf derzeit zu Verzögerungen.

Aktuell kommt es auf der B83 (Kärntner Straße) bei der Ortseinfahrt Krumpendorf zu Verzögerungen im Freitagsverkehr. Wie „Antenne Kärnten“ berichtet, gab es aus Richtung Klagenfurt kommend einen Unfall.

Ein paar Minuten Zeitverlust

Der Verkehr wird den Berichten nach wechselseitig angehalten. Verkehrsteilnehmern wird geraten, die Unfallstelle nach Möglichkeit zu umfahren oder gar etwas mehr Zeit bei der Fahrt ins Wochenende einzuplanen.