Positive Bilanz: Klagenfurter Schulfahrplan bewährt sich

Nach der ersten Schulwoche zieht die Klagenfurter Verkehrsstadträtin und ÖPNV-Referentin Sandra Wassermann eine positive Bilanz zum Schülerverkehr. Der Wechsel vom Ferien- auf den Schulfahrplan der Klagenfurt Mobil GmbH (KMG) verlief reibungslos. Um den Alltag im Straßenverkehr zu bewältigen, stieg die Zahl der eingesetzten Fahrzeuge im gesamten Liniennetz von 58 auf 71. Zudem wurden Solobusse durch kapazitätsstärkere Gelenksbusse ersetzt, deren Anzahl von 11 auf 28 erhöht wurde.

Anschlüsse haben gehalten

„Die Kinder sind pünktlich in die Schule gekommen, die Kapazitäten haben gereicht, die Anschlüsse haben gehalten. Das ist das Ergebnis guter Vorbereitung durch die KMG und des Einsatzes der Fahrerinnen und Fahrer, denen ich ausdrücklich danke“, zieht Wassermann Bilanz. Sie betont, dass es sich nicht um spontane Zusatzbusse handelt: „Der Schulfahrplan greift jedes Jahr mit dem ersten Schultag. Das ist kein Feuerwehreinsatz, sondern ein geplanter Systemwechsel und die erste Woche hat gezeigt, dass er verlässlich funktioniert.“

Feedback ist gefragt

Die Organisation des Schülerverkehrs gilt in Klagenfurt als besonders anspruchsvoll, da die Schulen im gesamten Stadtgebiet verteilt sind und kein zentrales Bildungszentrum wie etwa in Völkermarkt existiert. Der Verkehr läuft über das gesamte Netz mit dem Heiligengeistplatz und dem Hauptbahnhof als Umsteigeknoten. „Umso mehr freut mich, dass dieses System in der ersten Woche stabil gelaufen ist“, so die Referentin. Für künftige Optimierungen sind Rückmeldungen von Eltern willkommen: Bei Fragen stehen die KMG-Mitarbeiter in den Kundencentern am Heiligengeistplatz und in der St. Veiter Straße sowie telefonisch und per E-Mail bereit.