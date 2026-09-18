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/ ©reiwillige Feuerwehr Moosburg in Ktn.
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle in Malleberg, banden ausgetretene Betriebsmittel und reinigten nach dem Unfall die Fahrbahn.
Moosburg
18/09/2026
Verkehrsunfall

Mit Anhänger in Kurve überschlagen: Traktorlenker in Kärnten verletzt

In Malleberg überschlug sich der Anhänger eines Traktors. Zwei Feuerwehren, Polizei und Rettung standen im Einsatz. Der verletzte Lenker wurde ins Krankenhaus gebracht.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)
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Am Freitag um 12:16 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Moosburg gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Tigring zu einem technischen Einsatz nach Malleberg alarmiert. Unter dem Einsatzstichwort „T VU 2 – Verkehrsunfall Sicherungsarbeiten“ rückten die Einsatzkräfte aus.

Anhänger eines Traktors überschlagen

In einer Linkskurve kippte der mit einem Erd-Steingemisch vollbeladene Anhänger eines Traktors um. Durch den Unfall traten Betriebsmittel aus, die von der Feuerwehr gebunden wurden. Anschließend reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn.

Traktorfahrer wurde verletzt

Der 62-jährige Traktorlenker erlitt leichte Verletzungen, da er mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe prallte. Er wurde nach der Erstversorgung ins UKH Klagenfurt gebracht. Neben den beiden Feuerwehren standen auch die Polizei Moosburg gemeinsam mit der Landesverkehrsabteilung (LVA) sowie das Rote Kreuz Kärnten samt Notarzt im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2026 um 20:35 Uhr aktualisiert
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