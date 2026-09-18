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/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizisten von hinten und einen LKW.
Die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet über den Vorfall.
Krumpendorf
18/09/2026
Polizeimeldung

Toter Winkel: 74-Jähriger übersieht Klein-Lkw, Frau (48) verletzt

Ein Fahrstreifenwechsel auf der Südautobahn (A2) bei Krumpendorf führte am heutigen Vormittag zu einem Verkehrsunfall.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
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Gegen 10:15 Uhr war eine 48-jährige rumänische Staatsangehörige mit ihrem Klein-Lkw in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Zeitgleich steuerte ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark seinen Pkw in dieselbe Richtung.

Im toten Winkel übersehen

Beim Wechsel vom zweiten auf den ersten Fahrstreifen streifte das Auto des 74-Jährigen den Klein-Lkw, den der Fahrer nach eigener Aussage im toten Winkel übersehen hatte. Durch den Anstoß verriss die Lenkerin ihr Fahrzeug nach rechts und kollidierte mit der Leitschiene.

Frau wurde leicht verletzt

Beide Beteiligten steuerten ihre Fahrzeuge im Anschluss auf den Pannenstreifen. Die 48-jährige Frau zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in das UKH Klagenfurt transportiert.

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