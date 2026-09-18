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Foto auf 5min.at zeigt den KAC beim Spiel.
Der KAC besiegte Red Bull Salzburg.
Klagenfurt
18/09/2026
1. Runde

7:1-Kantersieg: KAC deklassiert Salzburg zum Saisonauftakt

Zum Auftakt der win2day ICE Hockey League feierte der EC-KAC einen 7:1-Kantersieg beim EC Red Bull Salzburg.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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Bereits in der zweiten Spielminute gingen die Klagenfurter durch Simeon Schwinger in Unterzahl in Führung. Thomas Hundertpfund nutzte in der 15. Minute einen Scheibenverlust der Salzburger zum 0:2-Pausenstand.

Zwei Minuten, zwei Treffer

Im zweiten Drittel baute der KAC seine Führung durch einen Doppelschlag binnen 41 Sekunden weiter aus: Maximilian Preiml (23.) per Distanzschuss und Jan Drozg (24.) schraubten das Ergebnis auf 0:4.

Sieben Treffer

Nach der zweiten Pause gelang Dennis Robertson (45.) der einzige Treffer für Salzburg. Im Anschluss zogen die Kärntner endgültig davon: Daniel Obersteiner (50.) und Mattias Göransson (50.) erhöhten binnen weniger Sekunden auf 1:6, ehe David Waschnig (58.) den 1:7-Endstand fixierte.

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