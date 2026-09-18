7:1-Kantersieg: KAC deklassiert Salzburg zum Saisonauftakt

Zum Auftakt der win2day ICE Hockey League feierte der EC-KAC einen 7:1-Kantersieg beim EC Red Bull Salzburg.

Bereits in der zweiten Spielminute gingen die Klagenfurter durch Simeon Schwinger in Unterzahl in Führung. Thomas Hundertpfund nutzte in der 15. Minute einen Scheibenverlust der Salzburger zum 0:2-Pausenstand.

Zwei Minuten, zwei Treffer

Im zweiten Drittel baute der KAC seine Führung durch einen Doppelschlag binnen 41 Sekunden weiter aus: Maximilian Preiml (23.) per Distanzschuss und Jan Drozg (24.) schraubten das Ergebnis auf 0:4.

Sieben Treffer

Nach der zweiten Pause gelang Dennis Robertson (45.) der einzige Treffer für Salzburg. Im Anschluss zogen die Kärntner endgültig davon: Daniel Obersteiner (50.) und Mattias Göransson (50.) erhöhten binnen weniger Sekunden auf 1:6, ehe David Waschnig (58.) den 1:7-Endstand fixierte.