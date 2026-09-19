Skurrile Souvenirs: Kärntner Sammler brachten menschliche Mumien mit

Ab 2. Oktober 2026 ist im kärnten.museum die neue Sonderschau „Ägypten in Klagenfurt“ zu sehen. Erstmals wird dort eine der wichtigsten ägyptischen Sammlungen Österreichs in all ihrer Vielfalt präsentiert.

Skurrile Mitbringsel aus Ägypten stehen im Mittelpunkt einer neuen Sonderschau im kärnten.museum in Klagenfurt. Die gezeigten Exponate gehen auf vier reisende Sammler zurück, die Mitte des 19. Jahrhunderts eng mit dem Geschichtsverein für Kärnten verbunden waren. Die Ausstellung zeigt eine repräsentative Auswahl dieser historischen Stücke, zu denen unter anderem menschliche Mumienteile, mumifizierte Tiere, Stelen sowie ein Sarg gehören. Die persönlichen Interessen, Reiseerfahrungen und Vorstellungen von Ägypten der Diplomaten beziehungsweise Großindustriellen spiegeln sich bis heute in der Zusammensetzung der Sammlung wider.

Start am 2. Oktober

Die nunmehrige Ausstellung trägt den passenden Titel „Ägypten in Klagenfurt – Mitbringsel in Köpfen und Koffern“ und kann zwischen dem 2. Oktober 2026 und dem 28. Februar 2027 besucht werden. Sie ist das Ergebnis einer langjährigen wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen dem kärnten.museum und der Ludwig-Maximilians-Universität München. Neben den altägyptischen Fundstücken beleuchtet die Sonderschau auch deren Weg nach Kärnten, die jeweiligen Sammler sowie die wissenschaftliche Erforschung des kulturellen Erbes.

Experten beleuchten Ägypten

Rund um die Sonderschau bietet das kärnten.museum auch ein eigenes Vortragsprogramm an. Fachleute beleuchten dabei verschiedene Themen der Ägyptologie und sprechen über die Entschlüsselung von Hieroglyphen, historische Papyri sowie Tier- und Menschenmumien.

Vortragsprogramm zur Sonderschau: 8. Oktober 2026, 18 Uhr: Die Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphenschrift

Die Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphenschrift 19. November 2026, 18 Uhr: Papyrus

Papyrus 21. Jänner 2027, 18 Uhr: Wunderkammer Klagenfurt – Ein Blick nach Ägypten

Wunderkammer Klagenfurt – Ein Blick nach Ägypten 18. Februar 2027, 18 Uhr: Tiermumien und menschliche Mumienteile der Klagenfurter Ägyptiaca

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.09.2026 um 09:51 Uhr aktualisiert