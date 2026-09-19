Neuer Lauftreff im Europapark: Sporteln für ein gewaltfreies Leben

„Gemeinsame Bewegung für ein gewaltfreies Leben“: Das Kompetenzzentrum Equaliz lädt ab sofort jeden zweiten Mittwoch zu einem gemeinsamen Lauftreff im Europapark in Klagenfurt, um ein Zeichen gegen häusliche Gewalt zu setzen.

Ein starkes Signal für ein gewaltfreies Leben: Im Rahmen des Projektes „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ startet der gemeinnützige Verein Equaliz einen kostenlosen Lauftreff im Klagenfurter Europapark. Hintergrund der Aktion ist eine alarmierende Statistik, wonach jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt wird. Das Nachbarschaftsprojekt setzt daher dort an, wo Partnergewalt passiert: in Wohnhäusern, Straßenzügen und Stadtteilen. Ziel ist es, durch Aufklärung, Gespräche und gemeinsames Engagement ein deutliches Zeichen gegen Gewalt zu setzen.

Gemeinsam laufen gegen Gewalt

Die nunmehrige Sportrunde findet ab sofort jeden zweiten Mittwoch um 18 Uhr statt. Nächster Treffpunkt ist am 30. September bei der Skulptur „Verändern“ an der Hans-Ausserwinkler-Promenade. Alle Teilnehmenden erhalten ein „StoP-Shirt“, um das Anliegen im öffentlichen Raum sichtbar zu machen. „Sport verbindet Menschen, gemeinsame Aktionen gegen Gewalt an Frauen sind heute wichtiger denn je. Das Projekt leistet viel Aufklärungsarbeit und Prävention – das müssen wir sichtbar machen“, betont Stadträtin Constance Mochar (SPÖ). Eine Anmeldung ist nicht notwendig – einfach vorbeikommen und mitlaufen.