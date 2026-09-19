Auto bleibt kopfüber liegen: Lenkerin (70) verletzt

Eine Pensionistin (70) verlor am Samstagmorgen auf der Grafensteiner Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Rettungshubschraubers C11 rückte zum Einsatz aus.

Am Samstagmorgen geriet das Auto einer 70-jährigen Lenkerin auf der Grafensteiner Straße (L 107) ins Schleudern. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb kopfüber in einer Böschung liegen. Die Freiwillige Feuerwehr Grafenstein, die Polizei und die Besatzung des Rettungshubschraubers C11 rückten zur Unfallstelle aus. Die Verletzte wurde in der Folge ins UKH Klagenfurt geflogen. Die Florianis übernahmen anschließend die Bergung des schwer beschädigten Unfallwracks.