Auto steht mitten auf der Straße: Stau nach Verkehrsunfall in Klagenfurt

In der Rosentaler Straße in Klagenfurt hat es gekracht. Die Polizei ist vor Ort und der Verkehr stockt bereits.

Wie eine Leserin gegenüber 5 Minuten berichtet, hat es in der Nähe einer McDonald’s-Filiale in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gekracht.

Stelle nach Möglichkeit umfahren

Auch die Polizei ist bereits vor Ort und das Verkehrsaufkommen stockt im besagten Abschnitt. Wer die Möglichkeit hat, sollte den Bereich umfahren. Informationen, ob Personen verletzt wurden, gibt es noch keine.