Flugverbot! Amira Aly verpasste eigene Filmpremiere

Wegen eines ärztlichen Flugverbots verpasste die hochschwangere Amira Aly die Linz-Premiere ihres Krimis „Im Zeichen des Drachen“. Das Filmteam holt die Feier im Oktober in Köln nach.

Die hochschwangere Klagenfurterin, die kurz vor dem neunten Monat steht, erhielt ein ärztliches Flugverbot und musste in ihrer Wahlheimat Köln bleiben.

Die hochschwangere Klagenfurterin, die kurz vor dem neunten Monat steht, erhielt ein ärztliches Flugverbot und musste in ihrer Wahlheimat Köln bleiben.

Die Österreich-Premiere des Bayerwaldkrimis „Im Zeichen des Drachen“ im Linzer Megaplex-Kino musste ohne Promi-Unterstützung über die Bühne gehen, denn Hauptdarstellerin Amira Aly durfte nicht anreisen.

Ärztliches Flugverbot

Die hochschwangere Klagenfurterin, die kurz vor dem neunten Monat steht, erhielt ein ärztliches Flugverbot und musste in ihrer Wahlheimat Köln bleiben. Statt im Kinosaal zu feiern, macht sie dort im RTL-Studio Werbung für ihr Leinwanddebüt.

Heimspiel im November

Um den Ausfall wettzumachen, zeigt sich das Filmteam rund um Regisseur Enrico Saller flexibel. Laut der „Kleinen Zeitung“ erklärten die Verantwortlichen: „Für Amira schieben wir Anfang Oktober extra eine Filmpremiere in Köln ein, damit sie auch dabei sein kann.“ Für das Heimspiel im November gibt es ebenfalls noch Hoffnung, denn dann soll die Produktion in Kärnten zu sehen sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.09.2026 um 17:26 Uhr aktualisiert