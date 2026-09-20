Erstes Heimspiel: KAC fordert HC Pustertal in Klagenfurt

Der EC-KAC startet nach dem deutlichen 7:1-Sieg in Salzburg am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den HC Pustertal. Beginn ist um 17.30 Uhr.

Nach dem fulminanten 7:1-Auswärtserfolg gegen den EC Salzburg zum Auftakt der win2day ICE Hockey League wartet am heutigen Sonntag das erste Heimspiel auf den EC-KAC. Um 17.30 Uhr trifft der österreichische Rekordmeister in der Heidi-Horten-Arena auf den HC Pustertal.

Bilanz spricht klar für die Rotjacken

Die Südtiroler reisen ebenfalls mit Rückenwind an: Im Auftaktspiel besiegte der Vizemeister den Titelverteidiger aus Graz mit 4:2. Historisch spricht die Statistik für die Klagenfurter. Von bisher 30 Duellen seit 2021 gewannen die Rotjacken 19 Partien gegen die Südtiroler, vor heimischem Publikum entschieden sie elf von 15 Begegnungen für sich. Auch in der vergangenen Saison setzten sich die Kärntner in drei von vier Aufeinandertreffen gegen den HC Pustertal durch.

KAC-Kader fast komplett

Kadertechnisch kehrt Clemens Unterweger nach einer Erkrankung ins Aufgebot zurück. Lediglich die Langzeitverletzten Jacob Hudson und Fabian Hochegger fehlen. Wer die Partie live verfolgen möchte: Für das Match in Klagenfurt sind noch knapp 350 Tickets verfügbar, alternativ überträgt Sporteurope.TV direkt.