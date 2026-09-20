Mit 15 Jahren: Kärntnerin holt Staatsmeistertitel im Wakeboarden

Wie alles begann erzählt die jüngste Staatsmeisterin Österreichs exklusiv 5 Minuten. Wie vieles im Leben begann es auch bei ihr mit einem Zufall: „Als ich im Nachmittagsprogramm meiner Schule die angebotenen Aktivitäten durchsah, fiel mir ‚Wasserski‘ auf. Ich dachte mir: Warum nicht? Nach den ersten paar Trainingseinheiten am Wörthersee merkte ich schnell, dass ich ein natürliches Gefühl für das Wasser und das Board habe. Schon nach kurzer Zeit wechselte ich vom klassischen Wasserskifahren zum Wakeboarden. Wakeboarden ist für mich nicht nur ein Sport, sondern eine einzigartige Mischung aus Kraft, Technik, Kreativität und purem Adrenalin“, schwärmt der sympathische Teenager.

Elffacher Staatsmeister fungiert als Trainer

Der UWSC Velden – wurde schnell ihr zweites Zuhause. Aber zu einer der erfolgreichsten Wakeboarderinnen des Landes gehört auch der erfolgreichste Trainer, der aus Magdalena erst eine Staatsmeisterin formte, ihr Talent entdeckte und entwickelte: Nico Juritsch. Mit elf Staatsmeistertiteln im Wakeboarden am Boot gehört er zur absoluten Spitze des österreichischen Wakeboard-Sports und hat den Sport in Kärnten maßgeblich mitgeprägt. „Mit Nico hat alles begonnen, er hat mein Potenzial erkannt, mich technisch gefördert und mir gezeigt, was wirklich in mir steckt. Er ist der beste Trainer, den ich mir vorstellen kann, und sein Wissen, seine Erfahrung und seine Leidenschaft für den Sport sind für mich unbezahlbar. Nico ist nicht nur mein Trainer, sondern auch ein Vorbild: Er zeigt mir, dass man mit harter Arbeit, Disziplin und der richtigen Einstellung“, schwärmt sie über ihr Idol.

©zVg. / privat Die 15-jährige Magdalena Sintschnig ist österreichische Staatsmeisterin im Wakeboarden.

Kärntnerin peilt Europameisterschaft an

Doch ganz ungetrübt sieht sie nicht in die Zukunft. Der Grund: Der Pachtvertrag für das Grundstück am See läuft Ende 2026 aus, und es ist fraglich, ob das Clubgebäude am aktuellen Standort bleiben kann. „Trotz dieser Unsicherheit bleibt der UWSC für mich der Ort, an dem ich mich zu Hause fühle – mit tollen Menschen, gemeinsamen Trainingseinheiten und einer Atmosphäre, die mich jeden Tag aufs Neue motiviert.“ Das nächste sportliche Ziel hat sie auch schon ins Auge gefasst: “Ich will nächstes Jahr an der Europameisterschaft teilnehmen. Die EM wäre ein riesiger Meilenstein in meiner Karriere – eine Chance, mich mit den besten Wakeboarderinnen Europas zu messen und zu zeigen, was ich kann. Ich weiß, dass der Weg dorthin noch viel Arbeit bedeutet, aber ich bin bereit, alles zu geben, um diesen Traum zu verwirklichen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.09.2026 um 10:37 Uhr aktualisiert