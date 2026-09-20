400 Mitglieder: Ritterorden tagte in Klagenfurt

Rund 400 Mitglieder des katholischen Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem kamen in Klagenfurt zusammen. Anlass für das mehrtägige Treffen in der Stadt war die jährliche Investitur.

Große Zusammenkunft in der Landeshauptstadt: Die Klagenfurter Komturei zeichnete sich dieses Jahr für die Ausrichtung der jährlichen Investitur des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem verantwortlich. Rund 400 internationale Mitglieder folgten der Einladung zu der mehrtägigen Versammlung, bei der auch die Angelobung neuer Mitglieder im Mittelpunkt steht. Am Samstagabend begrüßte Bürgermeister Christian Scheider (FSP) die vom Vatikan anerkannte, römisch-katholische Gemeinschaft im Konzerthaus.

Ritterorden lud zur Investitur in Klagenfurt

„Es ist eine Auszeichnung für unsere Stadt und zugleich eine wunderbare Gelegenheit, Menschen aus unterschiedlichen Regionen und Ländern bei uns willkommen zu heißen“, so Scheider in seinen Grußworten. Zudem strich der Stadtchef die gemeinsamen Werte von Klagenfurt und dem Orden heraus: Tradition sowie Weltoffenheit.