Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt den Lindwurm in Klagenfurt sowie einen Foodtruck vor dem zwei Kunden stehen.
Ende September bietet das „Food & Fun Festival“ am Neuen Platz kulinarische Vielfalt und Unterhaltung.
Klagenfurt
20/09/2026
Streetfood-Event
#goodnews

Neuer Platz wird Ende September wieder zur Genussmeile

Vom 25. bis 27. September 2026 findet auf dem Neuen Platz in Klagenfurt das „Food & Fun Festival“ statt. Schlemmerfreunde finden vor Ort unzählige Stände mit Speisen aus aller Welt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Klagenfurt wird Ende September zum Treffpunkt für kulinarische Genüsse und Unterhaltung. Vom 25. bis 27. September 2026 verwandelt sich der Neue Platz beim „Food & Fun Festival“ in eine Erlebnismeile. Bei freiem Eintritt erwartet die Besucher eine große Auswahl an internationalen Streetfood-Spezialitäten: Das Angebot reicht von indischen, sri-lankischen und philippinischen Gerichten über mexikanische Tacos und italienische Antipasti bis hin zu Burger, Falafel, Langos und verschiedensten Süßspeisen. Ein umfangreiches Erlebnisprogramm rundet das Event ab: Neben Riesenrad, Clowns, Feuershow und Walking Acts gibt es ein eigenes Kinderangebot mit Hüpfburgen, Karussell und Seil-Trampolin.

Öffnungszeiten:

  • Freitag: 11 bis 22 Uhr
  • Samstag: 11 bis 22 Uhr
  • Sonntag: 11 bis 18 Uhr
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at