Neuer Platz wird Ende September wieder zur Genussmeile

Vom 25. bis 27. September 2026 findet auf dem Neuen Platz in Klagenfurt das „Food & Fun Festival“ statt. Schlemmerfreunde finden vor Ort unzählige Stände mit Speisen aus aller Welt.

Klagenfurt wird Ende September zum Treffpunkt für kulinarische Genüsse und Unterhaltung. Vom 25. bis 27. September 2026 verwandelt sich der Neue Platz beim „Food & Fun Festival“ in eine Erlebnismeile. Bei freiem Eintritt erwartet die Besucher eine große Auswahl an internationalen Streetfood-Spezialitäten: Das Angebot reicht von indischen, sri-lankischen und philippinischen Gerichten über mexikanische Tacos und italienische Antipasti bis hin zu Burger, Falafel, Langos und verschiedensten Süßspeisen. Ein umfangreiches Erlebnisprogramm rundet das Event ab: Neben Riesenrad, Clowns, Feuershow und Walking Acts gibt es ein eigenes Kinderangebot mit Hüpfburgen, Karussell und Seil-Trampolin.