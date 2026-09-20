Zusammenstoß am Südring: Zwei Verletzte nach Motorradunfall in Klagenfurt

Zwei Motorräder stießen an einer Kreuzung in Klagenfurt zusammen. Beide Personen aus der Steiermark stürzten und kamen verletzt ins Krankenhaus.

Ein verkehrsbedingtes Anhalten an einer Ampel führte am Sonntag um 12:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Südring in Klagenfurt. Ein 28-jähriger Motorradlenker aus der Steiermark lenkte sein Motorrad in Richtung Osten und brachte sein Fahrzeug bei der Kreuzung mit der Glanfurtgasse aufgrund der bereits grün blinkenden Ampelanlage zum Stillstand.

Lenkerin (19) nahm 28-Jährigen zu spät war

Dies wurde von einer nachfolgenden 19-jährigen Motorradlenkerin, ebenfalls aus der Steiermark, allerdings zu spät wahrgenommen. Ihr Motorrad touchierte mit der linken Seite die rechte Seite des zum Stillstand gekommenen Motorrades. „Dadurch kamen beide Lenker zu Sturz“, ergänzt die Landespolizeidirektion Kärnten.

Hoher Sachschaden

Der Motorradfahrer wurde dabei schwer und die Motorradfahrerin unbestimmten Grades verletzt. Beide wurden mit der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Die durchgeführten Alkomatentests verliefen negativ. An den Motorrädern entstand ein hoher Sachschaden.