Gewinner des Kärntner Jugendbuchpreises 2026 gekürt

Das Landesjugendreferat schreibt im jährlichen Wechsel den Kinder- beziehungsweise Jugendbuchpreis aus, um Schreibtalente in Kärnten zu fördern und hochwertige Kinder- und Jugendliteratur vor den Vorhang zu holen. In diesem Jahr ging die Hauptauszeichnung an Alexander Cimzar. Im Bewerb um den Sonderpreis für Autorinnen und Autoren unter 18 Jahren schrieb sich die 13 Jahre alte Sarah Aschmann auf den ersten Platz. Die Wertung der eingesandten Arbeiten erfolgte durch eine Fachjury.

Bücher regen Fantasie an

Bildungs- und Jugendreferent Landesrat Peter Reichmann gratulierte den Prämierte sowie allen, die ihre Werke eingereicht haben. Im Zuge der Veranstaltung betonte er die Bedeutung von Literatur für die Jugend: „Bücher regen die Fantasie an, erweitern den eigenen Horizont und helfen jungen Menschen dabei, sich mit der Welt und mit sich selbst auseinanderzusetzen. Mit dem Sonderpreis zeigen wir darüber hinaus, dass junge Menschen nicht nur viel Fantasie, sondern auch etwas zu erzählen haben.“ Zugleich schlug der Landesrat den Bogen zu aktuellen bildungspolitischen Entwicklungen und verwies auf die Dringlichkeit der Leseförderung.

3.000 Euro

Der Kärntner Jugendbuchpreis ist mit 3.000 Euro dotiert und umfasst die Herausgabe des Buches im Drava Verlag. Der Verlag präsentiert das Siegerbuch auf den Buchmessen in Frankfurt, Wien, Leipzig und Laibach. Die Ausschreibung richtete sich an Manuskripte in deutscher, slowenischer, italienischer und englischer Sprache. Auch der Sonderpreis für Unter-18-Jährige war heuer wieder dotiert und mit einem Preisgeld von 1.000 Euro versehen.