Anspruchsvolle Übung: Feuerwehr Pörtschach rettete Person aus Unfallwagen

Bei einer Übung der Feuerwehr Pörtschach galt es, eine Person nach einem Unfall schonend aus einem Auto zu retten.

Bei einer Übung der Freiwilligen Feuerwehr Pörtschach am Wörthersee am abgelaufenen Freitag wurde ein anspruchsvolles Szenario geprobt: Ein Fahrzeug war von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben geraten, wobei sich symbolisch eine verletzte Person im Wagen befand.

Für den Ernstfall geübt

Das Ziel war es, das Fahrzeug zu „stabilisieren und anschließend die eingeschlossene Person schonend aus dem Fahrzeug zu retten“, schildert die Freiwillige Feuerwehr Pörtschach am Wörthersee in den sozialen Medien und ergänzt: „Solche Übungen sind wichtig, um im Ernstfall jeden Handgriff sicher zu beherrschen und als Team optimal zusammenzuarbeiten“. Durch das Zusammenspiel der Kameradinnen und Kameraden konnte die Person rasch und sicher aus dem Fahrzeug befreit werden.