Unfall in Klagenfurt sorgt für Verzögerungen in der Innenstadt

Nach einem Verkehrsunfall zwischen der Kärntner Straße und dem Villacher Ring kommt es in Klagenfurt aktuell zu Verzögerungen.

Wer aktuell in der Klagenfurter Innenstadt unterwegs ist, muss eventuell mit Verzögerungen rechnen. Wie eine 5 Minuten-Leserin berichtet, kam es zwischen der Kärntner Straße und dem Villacher Ring in Klagenfurt zu einem Verkehrsunfall. Die Einsatzkräfte, darunter auch das Rote Kreuz, sind bereits vor Ort. Wer keine Zeit auf der Straße verlieren möchte, sollte die Unfallstelle umfahren.