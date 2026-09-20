Rund 47.000 Besucher: Klagenfurter Herbstmesse zieht positive Bilanz

Die 93. Klagenfurter Herbstmesse ging am Sonntag nach fünf Tagen erfolgreich zu Ende und erwies sich erneut als Impulsgeber für die regionale Wirtschaft.

Laut Besucherbefragung haben knapp sieben von zehn Befragten bereits vor Ort gekauft beziehungsweise bestellt oder planen noch heuer eine Anschaffung.

Laut Besucherbefragung haben knapp sieben von zehn Befragten bereits vor Ort gekauft beziehungsweise bestellt oder planen noch heuer eine Anschaffung.

Rund 47.000 Besucher nutzten die Messetage, um sich bei etwa 500 Ausstellern aus 14 Nationen über Produkte, Dienstleistungen und Trends zu informieren. Das vielseitige Angebot reichte von Bauen, Energie und Heizen über Wohnen und Interieur bis hin zu Haus, Garten und Alltagshelfern. Ergänzt wurde die Veranstaltung durch die Alpen-Adria-Kulinarik, Mode und Lifestyle, den Messemarkt sowie informative Mitmachangebote und den Gaudepark mit Fahrgeschäften, Spielbuden und Gastronomie.

Einkaufs- und Investitionsort

Die Herbstmesse fungierte dieses Jahr nicht nur als Informations-, sondern auch als konkreter Einkaufs- und Investitionsort. Laut Besucherbefragung haben knapp sieben von zehn Befragten bereits vor Ort gekauft beziehungsweise bestellt oder planen noch heuer eine Anschaffung. Besonders gefragt waren hochwertige Qualitätsprodukte sowie Lösungen rund um Bauen, Energie und Heizen mit starkem Fokus auf alternative Energielösungen. Mit einer Gesamtzufriedenheit von 98,1 Prozent stellten die Besucher der Messe ein äußerst positives Zeugnis aus; 75,7 Prozent planen zudem einen erneuten Besuch im kommenden Jahr.

Hohe Zufriedenheitsquote

„Die Ergebnisse der Besucherbefragung zeigen sehr deutlich, dass die Herbstmesse für die Menschen weit mehr ist als ein Ausflug. Sie informieren sich, holen sich konkrete Anregungen und treffen vielfach auch Kaufentscheidungen. Gleichzeitig bleiben Unterhaltung und die gewachsene Tradition wichtige Bestandteile der Veranstaltung“, erklären Harald Kogler, Aufsichtsratsvorsitzender, und Bernhard Erler, Geschäftsführer der Kärntner Messen. Die nächste Ausgabe der Klagenfurter Herbstmesse findet vom 15. bis 19. September 2027 statt, während der Gaudepark vom 10. bis 19. September 2027 seine Tore öffnet.