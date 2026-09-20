3:2! KAC feiert Zittersieg gegen Pustertal

Der KAC feiert einen 3:2-Heimsieg gegen Pustertal. Nach Toren von Nickl, Sablattnig und Fraser führten die Klagenfurter 3:0. Bardreau und Purdeller machten es spät noch einmal spannend.

Der KAC setzt sich in Klagenfurt knapp mit 3:2 gegen den HC Pustertal durch.

Der KAC setzt sich in Klagenfurt knapp mit 3:2 gegen den HC Pustertal durch.

Der KAC setzt sich in Klagenfurt knapp mit 3:2 gegen den HC Pustertal durch. Nach einem torlosen Startdrittel übernahmen die Hausherren die Kontrolle. Nickl brachte den KAC im zweiten Drittel in Überzahl in Führung (31. Min.). Im Schlussabschnitt bauten Sablattnig (47. Min.) und Fraser (54. Min.) den Vorsprung auf 3:0 aus.

Enge Schlussphase

Die Gäste kämpften sich jedoch noch einmal zurück: Bardreau verkürzte in der 55. Minute auf 3:1, ehe Purdeller nur eine Minute später den 3:2-Anschlusstreffer erzielte. In den Schlussminuten nahm Pustertal Goalie Pasquale zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis, doch die Klagenfurter brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.