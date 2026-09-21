Inklusionslauf in Klagenfurt: Fast 300 Teilnehmer sorgen für Gänsehautmomente

Fast 300 Menschen mit und ohne Behinderung gingen beim dritten FreundschaftsRUN in Klagenfurt an den Start. Für Begeisterung sorgten dabei nicht nur die sportlichen Leistungen.

In der Leopold-Wagner-Arena in Klagenfurt wurde am vergangenen Wochenende gemeinsam gelaufen, spaziert und gefeiert. Beim dritten FreundschaftsRUN waren Menschen mit und ohne Behinderung dabei. Mit fast 300 Teilnehmern konnte die Veranstaltung zudem einen neuen Rekord verzeichnen.

©kk | FreundschaftsRUN bringt Sportler in Klagenfurt zusammen.

Vom Spaziergang bis zum Halbmarathon

Beim Inklusionslauf war die Teilnahme unabhängig von sportlicher Erfahrung oder körperlichen Voraussetzungen möglich. Die Teilnehmer konnten im Rollstuhl, beim Spazierengehen, im Sprint oder über längere Distanzen bis hin zum Halbmarathon an den Start gehen. Der Start erfolgte gemeinsam. Im Ziel wurden die Läufer von den Zuschauern mit Applaus empfangen. Für jeden Teilnehmer gab es anschließend eine Finisher-Medaille und eine persönliche Urkunde.

Stimmung in der Leopold-Wagner-Arena

Für die musikalische Begleitung sorgten DJ Elic White alias Franz Grossmann und WAC-Stadionsprecher Martin Haider. Auch abseits der Laufstrecke wurde für Unterhaltung und Verpflegung gesorgt. Organisiert wurde der FreundschaftsRUN vom Verein „Freundschaftsbänder“ in Kooperation mit dem Klagenfurter Leichtathletik Club (KLC).

Sportangebote für Menschen mit Behinderung

Mit dem Lauf soll gleichzeitig auf die Bewegungsangebote des Vereins aufmerksam gemacht werden. Dazu zählen unter anderem Schulsport, Fußball, Leichtathletik, ChampionsRunning, der SportMontag und ein Sommersporttag. Unterstützt wird der Verein durch zahlreiche Sponsoren und Kooperationspartner. Die Angebote für Menschen mit Behinderung sollen weiterhin kostenlos bleiben und werden zu einem großen Teil durch Spenden finanziert. Der nächste FreundschaftsRUN steht bereits fest: Am 18. September 2027 soll die Veranstaltung wieder in Klagenfurt stattfinden.