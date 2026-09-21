Raus in die Natur: Neue Aktionen gegen die Einsamkeit

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Für viele Menschen beginnt damit eine Zeit, in der Einsamkeit stärker spürbar wird.

Ob gemütliche Wanderungen, anspruchsvolle Bergtouren, Radausflüge oder kulturelle Unternehmungen: Der Herbst bietet zahlreiche Möglichkeiten, aktiv zu werden und Gemeinschaft zu erleben.

Ob gemütliche Wanderungen, anspruchsvolle Bergtouren, Radausflüge oder kulturelle Unternehmungen: Der Herbst bietet zahlreiche Möglichkeiten, aktiv zu werden und Gemeinschaft zu erleben.

Die Naturfreunde Klagenfurt setzen deshalb ein Zeichen für Gemeinschaft und starten die Aktion „Gemeinsam in der Natur statt alleine auf der Couch“. Sie laden insbesondere Noch-Nicht-Mitglieder herzlich ein, ihre Aktivitäten kennenzulernen, neue Menschen zu treffen und gemeinsame Erlebnisse in der Natur zu sammeln.

Verschiedenste Unternehmungen

Ob gemütliche Wanderungen, anspruchsvolle Bergtouren, Radausflüge oder kulturelle Unternehmungen: Der Herbst bietet zahlreiche Möglichkeiten, aktiv zu werden und Gemeinschaft zu erleben. Doch nicht nur Sportbegeisterte finden bei den Naturfreunden Anschluss. Die Fotogruppe trifft sich regelmäßig einmal im Monat zum gemeinsamen Austausch und zur kreativen Weiterentwicklung. Familien freuen sich auf Angebote wie den Spieletag am 7. November im Lakeside Park.

Die Highlights des aktuellen Programms: Wanderung auf den steirischen Eisenhut

Wanderung entlang des Nordufers des Wörthersees

Klettersteig-Update: Refresher-Tag

Gipfelwanderung von der Turrach nach St. Lorenzen

Rennradrunde Klagenfurt–Faaker See

Kulturfahrt in die Steiermark mit Besuchen der Riegersburg und der Zotter-Schokoladenmanufaktur

„Wie bereichernd gemeinsame Aktivitäten in der Natur sein können“

„Naturfreunde verbindet ein besonderes Gefühl von Gemeinschaft, Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung. Gerade in einer Zeit, in der sich viele Menschen allein fühlen, möchten wir zeigen, wie bereichernd gemeinsame Aktivitäten in der Natur sein können“, so Benjamin Hell, Vorsitzender der Naturfreunde Klagenfurt. Er ergänzt: „Bei den Naturfreunden geht es nicht darum, fertige Angebote zu konsumieren. Es geht um Menschen, die gemeinsam unterwegs sind, Touren organisieren, Erfahrungen teilen und füreinander da sind. Die Natur schafft Begegnungen, aus Begegnungen entstehen Freundschaften. Dieses Gefühl von Zusammenhalt und Gemeinschaft ist das Besondere an den Naturfreunden.“ Wer neue Kontakte knüpfen, die Schönheit der Natur erleben und Teil einer aktiven Gemeinschaft werden möchte, ist herzlich eingeladen, an den Veranstaltungen teilzunehmen.