So läuft der Bau des neuen Klagenfurter Hallenbads

Nachdem die vorbereitenden Bauarbeiten planmäßig abgeschlossen wurden, liegt der Schwerpunkt in den nächsten drei Wochen beim Aushub der Baugrube. Bereits Mitte Oktober wird dann mit der etappenweisen Errichtung der Bodenplatte begonnen.

Es läuft alles nach Plan

Die Anfang des Jahres errichtete Schmalwand konnte in den vergangenen Monaten wie vorgesehen vollständig aushärten. Gleichzeitig wurde über die errichteten Brunnen das Grundwasser innerhalb des Schmalwandbeckens auf mehr als acht Meter abgesenkt, um die notwendigen Voraussetzungen für die Konsolidierung des Baugrundes zu schaffen. Das aktuelle Monitoring der Brunnen zeigt, dass alles nach Plan läuft.

Baugrubenaushub

Mit dem begonnenen Baugrubenaushub folgte der nächste wesentliche Schritt in der Umsetzung des Projekts. Insgesamt werden rund 30.000 Kubikmeter Aushubmaterial mit in Summe 17 Lkw über den Südring abtransportiert. Eine eigene Lkw-Reifenwaschanlage bei der Baustellenausfahrt verhindert, dass der Südring mit Erdmaterial verschmutzt wird. Parallel zum Baugrubenaushub wird ab Mitte Oktober abschnittsweise mit der Herstellung der rund 7.500 m² großen Bodenplatte aus Stahlbeton mit einer Stärke von rund 55 Zentimetern begonnen. Die zuvor eingebrachten Ankerpfähle verhindern einen Auftrieb des Baukörpers. In den nächsten Wochen sind rund 20 Mitarbeiter auf der Baustelle beschäftigt, kommen im Anschluss weitere Gewerke dazu, kann die Anzahl bis auf 100 steigen.

Eröffnung findet 2028 statt

Die Stadtwerke Klagenfurt, die das neue Hallenbad im Auftrag der Stadt Klagenfurt errichten, sehen den Start des Baugrubenaushubs als wichtigen Meilenstein. Dank der professionellen Zusammenarbeit aller Beteiligten können die nächsten Schritte entsprechend dem vorgesehenen Bauablauf umgesetzt werden. Sowohl der Zeitplan als auch der vorgesehene Kostenrahmen werden eingehalten. Die Eröffnung soll wie geplant 2028 stattfinden. Gleichzeitig ist es den Stadtwerken Klagenfurt ein großes Anliegen, die Klagenfurterinnen und Klagenfurter weiterhin transparent über die einzelnen Bauphasen und den Fortschritt des Projekts zu informieren. Aktuelle Informationen gibt es auf hier – regelmäßige Info-Abende werden für Anrainerinnen und Anrainer angeboten.