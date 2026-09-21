Nach Exorzismus-Verdacht: Kärntner (29) wurde verurteilt

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, seine psychisch kranke 27-jährige Schwester über 20 Stunden lang in einer Wohnung festgehalten, gefesselt und geknebelt zu haben. Zudem soll er der unter paranoider Schizophrenie leidenden Frau stundenlang ein Video mit Koranversen vorgespielt haben. Der Angeklagte bekannte sich bis zuletzt nicht schuldig.

Vorfall im Mai

Auslöser des Vorfalls im Mai war eine akute Verschlechterung des Zustands der Frau, die seit Monaten keine Medikamente mehr eingenommen hatte und aggressiv gegenüber Familienmitgliedern geworden sein soll. Als der Vater den Notruf wählen wollte, soll der Angeklagte seine Schwester, die versuchte vom Balkon zu springen, mit einer Katzenleine sowie einem Gürtel fixiert und ihren Mund mit Klebeband zugeklebt haben. Auf der Aufzeichnung einer polizeilichen Bodycam war zu hören, wie der 29-Jährige einer Sanitäterin sagte: „Es ist keine Schizophrenie. Es ist das andere, der Teufel.“ Vor Gericht relativierte er diese Aussage und gab an, verwirrt und überfordert gewesen zu sein.

Urteil steht fest

Der Angeklagte beteuerte im Prozess, stets auf Wunsch seiner Schwester gehandelt zu haben, was diese vor Gericht bestätigte. Für Staatsanwältin Barbara Baum ergab das Beweisverfahren jedoch klar, dass dem Opfer besondere Qualen zugefügt wurden. Verteidiger Philipp Tschernitz räumte ein, sein Mandant hätte früher die Rettung rufen sollen, er sei jedoch im Zwiespalt bezüglich der Wünsche der Schwester gewesen, heißt es im Bericht des „ORF“. Richterin Lisa Kuschinsky begründete das Urteil des Schöffensenats unter anderem mit der Unbescholtenheit des Mannes, wies jedoch darauf hin, dass das Opfer psychisch nicht in der Lage gewesen sei, einer Freiheitsentziehung zuzustimmen. Da sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichteten, ist das Urteil rechtskräftig.