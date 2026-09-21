Ausbau bis 2027: apis labor schafft neues Life-Science-Zentrum in Klagenfurt

Auf einer Nutzfläche von rund 1.000 m² entsteht ein voll digitalisierter, GMP-konformer Laborcampus mit papierlosen Abläufen, modernem Serverraum und spezialisierten Zonen wie Klimakammern für Stabilitätsstudien und mikrobiologischen Schleusenbereichen.

Auf einer Nutzfläche von rund 1.000 m² entsteht ein voll digitalisierter, GMP-konformer Laborcampus mit papierlosen Abläufen, modernem Serverraum und spezialisierten Zonen wie Klimakammern für Stabilitätsstudien und mikrobiologischen Schleusenbereichen.

Mit einer Investition von rund 2,5 Millionen Euro baut die apis labor GmbH ihren Standort an der Völkermarkter Straße 279 in Klagenfurt zum neuen apis science park aus. Ziel des Projekts, das bis Mitte 2027 fertiggestellt werden soll, ist die Bündelung der bisherigen Aktivitäten aus Ebenthal sowie die Erweiterung des Portfolios um Mikrobiologie und molekularbiologische Prüfverfahren.

Knotenpunkt in der Arzneimittelversorgung

Auf einer Nutzfläche von rund 1.000 m² entsteht ein voll digitalisierter, GMP-konformer Laborcampus mit papierlosen Abläufen, modernem Serverraum und spezialisierten Zonen wie Klimakammern für Stabilitätsstudien und mikrobiologischen Schleusenbereichen. Das Unternehmen agiert als Knotenpunkt in der europäischen Arzneimittelversorgung, fungiert als Gateway für den Import sowie die Freigabe von Medikamenten aus Nicht-EU-Ländern und begleitet nationale wie internationale Pharmaunternehmen bei der Qualitätskontrolle.

©apis labor GmbH

Klagenfurt als zentraler Standort

„Wir investieren bewusst in Kärnten und machen Klagenfurt zu unserem zentralen Laborstandort für pharmazeutische Analytik, Mikrobiologie und Molekularbiologie“, erklären die Geschäftsführer Herwig Tiefenbacher und Thomas Pfeifer. Das Projekt soll neben der Standortsicherung neue hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen und Kärntner Handwerks- sowie Gewerbebetriebe in die Umsetzung einbinden. „Mit dem neuen Laborstandort setzen wir ein klares Zeichen: Kärnten ist ein attraktiver, international anschlussfähiger Life-Science-Standort“, so Tiefenbacher und Pfeifer. „Unser Ziel ist ein modernes Kompetenzzentrum, das Hightech-Labormethoden, digitale Prozesse und regionale Verankerung verbindet.“