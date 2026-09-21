Fließgewässer und Neozoen: Vortragsabend zu 50 Jahren Kärntner Seenforschung

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Kärntner Instituts für Seenforschung und des Erscheinens des 40. Kärntner Seenberichts veranstaltet das Land Kärnten am 23. September um 17 Uhr einen Vortragsabend im Kärntner Landesarchiv.

Im Rahmen der Veranstaltung präsentieren Fachleute Vorträge zu spezifischen Themen wie den Flusskrebsen in Kärnten, dem Huchen in Österreich sowie dem Auftreten von Neozoen.

Im Rahmen der Veranstaltung präsentieren Fachleute Vorträge zu spezifischen Themen wie den Flusskrebsen in Kärnten, dem Huchen in Österreich sowie dem Auftreten von Neozoen.

Nachdem bei einer ersten Veranstaltung im Juni die Stehenden Gewässer im Mittelpunkt standen, widmet sich der bevorstehende Abend schwerpunktmäßig den Fließgewässern der Region. Im Rahmen der Veranstaltung präsentieren Fachleute Vorträge zu spezifischen Themen wie den Flusskrebsen in Kärnten, dem Huchen in Österreich sowie dem Auftreten von Neozoen. Zudem wird eine Expertendiskussion über aquatische Neozoen geführt, um die Auswirkungen dieser gebietsfremden Tierarten auf die heimischen Ökosysteme genauer zu beleuchten.

Seen und Flüsse prägen Kärnten

Umweltreferentin Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger hob diesbezüglich die fundamentale Bedeutung der jahrzehntelangen wissenschaftlichen Arbeit für den Gewässerschutz hervor: „Unsere Seen und Flüsse prägen Kärnten und sind wertvolle Lebensräume, die wir für kommende Generationen erhalten wollen. Seit mehr als 50 Jahren liefert uns die Kärntner Seenforschung dafür das nötige Wissen und die wichtigen Grundlagen für konkrete Entscheidungen im Gewässerschutz. Das Jubiläum bietet eine schöne Gelegenheit, diese Arbeit sichtbar zu machen und gleichzeitig den Blick auf aktuelle Entwicklungen und neue Herausforderungen in unseren Gewässern zu richten“.