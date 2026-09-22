Auto- gegen Radfahrer: Überholvorgang endet in Faustschlägen

Ein Überholvorgang auf der Keutschacher Straße in Richtung Klagenfurt eskalierte am Montagnachmittag. Es flogen die Fäuste.

Am 21. September 2026, kurz nach 16 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Klagenfurter mit seinem Fahrrad auf der Keutschacher Straße (L 97) aus Schiefling kommend in Fahrtrichtung Klagenfurt. Im Freilandgebiet wurde der Radfahrer von einem Pkw, gelenkt von einem 19-jährigen Wiener, überholt. Dabei kam es im Zuge des Überholvorgangs zu Streitigkeiten zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern.

Erneuter Streit

Im Bereich einer Baustelle musste der Pkw-Lenker sein Auto anhalten, woraufhin es zu einem erneuten Aufeinandertreffen mit dem Radfahrer kam. Der 37-Jährige hielt sein Fahrrad rechts neben dem Pkw an und es kam erneut zu einer Auseinandersetzung, diesmal mit dem Beifahrer des Wieners, einem 16-jährigen Grazer.

Die Fäuste flogen

In weiterer Folge dürften sich die Männer gegenseitig mehrere Faustschläge versetzt und sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen haben. Sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2026 um 09:44 Uhr aktualisiert