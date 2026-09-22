Seifenblasen auf dem Ring: Klagenfurter Kinder rufen zur Rad-Offensive

Die Radlobby appellierte an Land, Städte und Gemeinden, die Radwege auszubauen, das direkte Schulumfeld verkehrszuberuhigen und rief die Verantwortlichen zu einer Maßnahmen-Offensive auf, um den Kindern das sichere Radfahren in die Schulen zu ermöglichen.

Die Radlobby appellierte an Land, Städte und Gemeinden, die Radwege auszubauen, das direkte Schulumfeld verkehrszuberuhigen und rief die Verantwortlichen zu einer Maßnahmen-Offensive auf, um den Kindern das sichere Radfahren in die Schulen zu ermöglichen.

Erstmals startete die Familien-Radparade vergangenes Wochenende direkt vor einer Schule und rückte damit den Schulweg von Kindern besonders sichtbar in den Mittelpunkt. Zum Auftakt berichtete Christoph Zettinig von der Radlobby am Sammelplatz vor der Hasnerschule über die Ergebnisse des Projektes Schul-Radcheck, das kürzlich vom VCÖ (Verkehrsclub Österreich) ausgezeichnet wurde: Bei den rund 100 untersuchten Schulen in Kärnten fehlt es sowohl an sicheren Radwegen als auch an modernen Radabstellanlagen.

Appell Radwege auszubauen

Die Radlobby appellierte an Land, Städte und Gemeinden, die Radwege auszubauen, das direkte Schulumfeld verkehrszuberuhigen und rief die Verantwortlichen zu einer Maßnahmen-Offensive auf, um den Kindern das sichere Radfahren in die Schulen zu ermöglichen. Die große Beteiligung bei der anschließenden Radparade zeigte: Immer mehr Familien in Kärnten wollen Radfahren und sich nicht mehr mit unsicheren Schulwegen abfinden. Mit dabei waren unter anderem der Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider, der Parteiobmann der Grünen Klagenfurt Stefan Samonig sowie die Grünen-Gemeinderätin Margit Motschiunig, die sich das Anliegen der Radlobby vor Ort anhörten – ein positives Signal dafür, dass das Thema sichere Schulwege in Kärnten zunehmend ernst genommen wird.

12. Kidical Mass

Neben den verkehrspolitischen Aspekten durfte bei der inzwischen 12. Kidical Mass Klagenfurt aber auch der Spaß nicht fehlen. Die Kinder – die Kleinsten waren auf Laufrädern unterwegs – genossen es sichtlich, einmal auf den Straßen der Innenstadt und am Ring gefahrlos radeln zu können und fuhren mit Seifenblasen um die Wette. Beim Ausklang im Lendhafen konnten sie ihr Fahrgeschick beim Radlobby-Radparcours trainieren. Da sich die Kidical Mass steigender Beliebtheit erfreut, haben die Veranstalter bereits die nächste Ausgabe angekündigt: Anfang Mai 2027 – der genaue Termin wird erst festgelegt – heißt es wieder: Auf die Räder, fertig, los!