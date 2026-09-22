„Zoff“ um Ostbucht-Millionen: Plan für 1.000 neue Bäume spaltet Klagenfurt

Ein neuer Hitzeschutzfonds soll Klagenfurt abkühlende Schattenplätze und bis zu 1.000 neue Bäume bescheren. Finanziert werden soll das Projekt über die Parkgebühren in der Ostbucht..

Während die Stadtspitze und die Grünen aufs Tempo drücken, kommt von der ÖVP scharfe Kritik am Finanzierungsmodell. Nach Rekordtemperaturen von bis zu 38 Grad im vergangenen Sommer und immer längeren Trockenperioden will die Stadt Klagenfurt den Klimawandel aktiv bekämpfen. Die Vizebürgermeister Ronald Rabitsch und Patrick Jonke präsentierten die Initiative „Cool Down Klagenfurt“.

600.000 Euro

Der Plan: 50 Prozent der Einnahmen aus den Parkgebühren in der Ostbucht, jährlich rund 600.000 Euro, sollen künftig zweckgebunden in einen eigenen Hitzeschutzfonds fließen. Damit sollen Plätze entsiegelt, Bäume gepflanzt, Beschattungen geschaffen und sogar Schulgebäude gekühlt werden. Ein interdisziplinäres Expertengremium soll die konkreten Projekte erarbeiten.

ÖVP-Kritik: „Klimaschutz darf kein Vorwand für Parkgebühren sein“

Stadtgartenreferent Julian Geier (ÖVP) unterstützt das Ziel von 1.000 zusätzlichen Bäumen ausdrücklich, lehnt die Finanzierung über die Ostbucht-Parkgebühren jedoch entschieden ab. „1.000 zusätzliche Bäume für Klagenfurt unterstütze ich ausdrücklich. Mehr Grün, mehr Schatten und weniger versiegelte Flächen sind gerade in einer wachsenden und immer heißer werdenden Stadt wichtig. Aber Klimaschutz darf kein Vorwand dafür sein, Parkgebühren in der Ostbucht dauerhaft einzuzementieren. Klagenfurt kann und muss diese 1.000 Bäume auch ohne neue Zweckwidmung der Parkgebühren schaffen“, sagt Geier.

©5 Minuten Stadtgartenreferent Julian Geier hält den zusätzlichen Geldtopf für den falschen Weg.

„1.000 Bäume sind eine gute Schlagzeile“

Zudem mahnt Geier fehlende Absprachen mit den Fachabteilungen an: „1.000 Bäume sind eine gute Schlagzeile. Aber am Ende müssen diese 1.000 Bäume auch irgendwo stehen. Ein Baum braucht mehr als nur ein Loch im Asphalt.“ Die ÖVP pocht weiterhin darauf, dass die Ostbucht als Naherholungsgebiet gebührenfrei bleiben müsse: „Eine Familie, die im November mit ihren Kindern in den Europapark fährt, muss nicht deshalb Parkgebühren zahlen, damit irgendwo in Klagenfurt ein Baum gepflanzt werden kann. Wir können beides haben: 1.000 zusätzliche Bäume und eine Ostbucht ohne Parkgebühren.“

Grüne pochen auf rasche Taten und Regeln

Unterstützung für den Hitzeschutzfonds, verbunden mit einer klaren Forderung nach rascher Umsetzung, kommt von den Grünen. „Wir hoffen, dass es in alter Klagenfurter Manier nicht wieder nur bei Ankündigungen bleibt. Die Stadt kann nicht nach jeder Hitzewelle neue Ideen präsentieren, ohne danach auch wirklich etwas umzusetzen. Die Klagenfurterinnen und Klagenfurter brauchen endlich konkrete Maßnahmen und mehr kühle, begrünte Orte, damit man sich auch im Sommer gerne in der Stadt aufhält“, pocht Stefan Samonig, Stadtparteiobmann der Grünen Klagenfurt, auf eine verbindliche Umsetzung.

©Bernhard Schindler Samonig erneuert zugleich die Grundforderung der Grünen nach einem verbindlichen Grundsatzbeschluss im Gemeinderat.

Initiative „Cool Down Klagenfurt“

Samonig erneuert zudem die grüne Kernforderung nach strengeren Bauauflagen: „Jede städtische Bautätigkeit muss einen Beitrag zu mehr Stadtgrün leisten. Wo gebaut wird, muss künftig auch begrünt werden. Und wo bestehende Bäume nicht erhalten werden können, braucht es verbindliche Ersatzpflanzungen. Das muss endlich zur fixen Regel werden.“ Sein Fazit: „Ein Hitzeschutzfonds ist schön und gut. Aber jetzt müssen auch Taten folgen.“ Der Grundsatzantrag zur Initiative „Cool Down Klagenfurt“ wird nun im Stadtsenat zur Beschlussfassung eingebracht.