„Besser geht es nicht“: Traumlos im Europacup für den SC kelag Ferlach

Der SC kelag Ferlach hat für die zweite Runde des EHF European Cup einen besonders attraktiven Gegner gezogen: Die Kärntner treffen auf den nordmazedonischen Tabellenführer RK Alkaloid aus Skopje, der von der Handball-Legende Kiril Lazarov trainiert wird. Nachdem sich die Ferlacher in der ersten Runde souverän mit einem Gesamtscore von 56:45 gegen Kyndil von den Färöer-Inseln durchsetzen konnten, warten nun am 17./18. Oktober sowie am 24./25. Oktober zwei hochklassige Europacup-Abende auf das Team.

Hoher Stellenwert

Sportreferent Landeshauptmann Daniel Fellner betont den hohen Stellenwert dieses Auslosungsergebnisses: „Das ist für den SC kelag Ferlach ein ganz besonderes Los. Internationale Spiele gegen einen Gegner mit dieser sportlichen Qualität sind eine tolle Erfahrung für die Mannschaft und den gesamten Verein. Genau solche Erlebnisse machen den Europacup aus und zeigen, welchen Stellenwert der Handballsport in Kärnten hat.“ Auch Landessportdirektor Arno Arthofer gratuliert herzlich zu dieser Aufgabe und meint begeistert: „Besser geht es nicht!“

„Das wird ein Erlebnis“

Obwohl die sportliche Hürde gegen die Nordmazedonier enorm hoch ist, blickt man im Lager der Kärntner voller Vorfreude auf das anstehende Duell. Ferlachs Trainer Miro Barisic ordnet die Ausgangslage realistisch, aber optimistisch ein: „Das wird ein Erlebnis. Meine Spieler haben sicher noch nie eine Atmosphäre wie in Mazedonien üblich erlebt. Sportlich gesehen sind wir aber krasser Außenseiter. Trotzdem, einen viel attraktiveren Gegner kannst du schwer bekommen.“