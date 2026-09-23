Rote Ampeln ignoriert und Fußgänger behindert: 26-Jähriger flieht vor Polizei

Gestern kam es in Klagenfurt zu einer gefährlichen Flucht eines jungen Autofahrers. Er entzog sich einer Anhaltung durch die Polizei, fuhr davon, ignorierte rote Ampeln und behinderte auch Fußgänger.

Gestern entzog sich ein junger Mann in Klagenfurt der Anhaltung durch die Polizei.

Gestern entzog sich ein junger Mann in Klagenfurt der Anhaltung durch die Polizei.

Gestern Nachmittag, gegen 15.45 Uhr, entzog sich ein 26-jähriger Klagenfurter in der Klagenfurter Innenstadt der Anhaltung durch eine Fahrradstreife der Polizei. Eine unmittelbar nachfolgende Polizeistreife, die mit einem Streifenwagen unterwegs war, nahm daraufhin die Nachfahrt auf.

Mehrere Verkehrsübertretungen

Während der Nachfahrt habe der Lenker mehrere Verkehrsübertretungen begangen, darunter die Missachtung von roten Ampeln und Vorrangzeichen sowie die Behinderung von Fußgängern auf einem Schutzweg, teilt die Polizei mit. Er konnte schließlich kurz darauf angehalten werden.

Das stellten die Beamten sonst noch fest

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war. Aufgrund deutlicher Anzeichen einer Beeinträchtigung sowie des Auffindens von Cannabiskraut wurde der Mann einem Arzt vorgeführt. Dabei sei eine Beeinträchtigung durch Übermüdung und Suchtmittelkonsum festgestellt worden, wird weiter mitgeteilt. Dem 26-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Er wird mehrfach angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2026 um 07:06 Uhr aktualisiert