Besuch im Rathaus: 50 Jahre Tennisfreundschaft Klagenfurt–Dachau

Die Städtepartnerschaft selbst besteht bereits seit 52 Jahren, teilt die Stadt in einer Aussendung mit. Im Jahrestakt finden die Treffen der Tennisfreunde statt. Ein Jahr reist die Klagenfurter Gruppe nach Dachau und im darauffolgenden Jahr kommen die Dachauer in die Landeshauptstadt. Ursprünglich begannen die sportlichen Begegnungen mit Fußball. In weiterer Folge entwickelte sich daraus ein regelmäßiger Austausch der Tennisspieler.

Regelmäßige Treffen seit 50 Jahren

„Die Tennisfreundschaft Klagenfurt–Dachau ist ein Beispiel dafür, wie aus einer Städteverbindung über Jahrzehnte echte persönliche Freundschaften entstehen können, die abseits der Politik bestehen. Seit rund 50 Jahren treffen sich Sportlerinnen und Sportler aus beiden Städten regelmäßig, zunächst im Fußball und später vor allem im Tennis. Auch wenn viele der langjährigen Teilnehmer heute altersbedingt nicht mehr aktiv spielen können, wird der persönliche Austausch bewusst weitergeführt“, freut sich Städtepartnerschaftsreferent Vizebürgermeister Patrick Jonke.

Mehr als nur ein sportlicher Austausch

Über die fünf Jahrzehnte hinweg ist weit mehr als nur ein sportlicher Austausch daraus entstanden. Zwischen den Teilnehmern haben sich enge, persönliche Freundschaften entwickelt, heißt es weiter. Viele der Beteiligten kennen einander seit Jahrzehnten. Ein wesentliches Anliegen der heutigen Organisatoren ist es, diese gewachsenen Freundschaften trotz des zunehmenden Alters weiterzuführen. Viele der Beteiligten sind mittlerweile über 70 bzw. 80 Jahre alt und spielen selbst nicht mehr aktiv Tennis. Dennoch soll der persönliche Kontakt mittels regelmäßiger Treffen erhalten bleiben, wird abschließend betont.