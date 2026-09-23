Medaillenregen: LAC Klagenfurt holt 29 Mal Gold bei Meisterschaften
Unglaublich stark präsentierte sich das LAC-Mastersteam bei den österreichischen Meisterschaften in Götzis. Im legendären Möslestadion holten die Lindwurstädter nicht weniger als 68 Medaillen – 29 davon glänzten in Gold.
Dazu kamen 21 Silberne und 18 Bronzene. W35-Athletin Adaweih Arour durfte sich über sieben Goldmedaillen freuen und war damit die unangefochtene „Goldmarie“ des LAC. Gerhard Neweklowsky (M85) holte mit drei Siegen die meisten Goldmedaillen bei den Männern.
13 Landesrekorde und ein neuer Österreich-Rekord
Mächtig beeindruckt hat auch Ulrike Striednig. Die W65-Athletin geriet in Vorarlberg in einen wahren Rekordrausch: Gleich acht neue KLV-W65-Rekorde gingen auf ihr Konto. Über 800 Meter lief sie sogar neuen österreichischen Rekord und belohnte sich zusätzlich mit vier Mal Gold. Stark zeigte sich ebenso Anja Staudacher: Im 5000-Meter-Bahngehen verbesserte sie gleich drei Landesrekorde (W35, W40 und W45).
Hammerwerfer sorgten für weitere Landesrekorde
Für weitere Kärntner Landesrekorde sorgten die Hammerwerfer des Vereins: Ludwig Schneider schraubte den Rekord in der Klasse M60 nach oben, während Arno Ladstätter einen neuen Rekord in der M70 aufstellte.
Das sind die LAC-Siege:
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Adaweih Arour W35 400 Meter 82,59s
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Adaweih Arour W35 Hoch 1,20m
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Adaweih Arour W35 Weit 3,93m
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Adaweih Arour W35 Kugel 9,23m
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Adaweih Arour W35 Diskus 30,49m
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Adaweih Arour W35 Speer 34,59m
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Adaweih Arour W35 Hammer 20,61m
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Angelika Hechtl W40 400m 85,93s
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Angelika Hechtl W40 Weit 4,03m
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Anja Staudacher W45 Hammer 13,87m
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Anja Staudacher W45 5000m Bahngehen 30:45,13min LR W35/W40/W45
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Inge Rupacher W50 Kugel 9,99m
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Inge Rupacher W50 Diskus 29,06m
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Beate Jung-Dräbing W55 Hoch 1,10m
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Margit Gesierich W55 Diskus 30,59m
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Ulrike Striednig W65 800m 3:05,89min ÖR W65
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Ulrike Striednig W65 1500m 6:04,91min LR W65
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Ulrike Striednig W65 5000m 22:10,02min LR W65
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Ulrike Striednig W65 5000m Bahngehen 32:65,93min LR W65
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Udo Tröbacher M50 Stabhoch 2,80m
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Michael Künstl M55 1500m 4:40,07min
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Richard Peterl M60 400m 66,78s
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Richard Peterl M60 Weit 4,49m
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Ludwig Schneider M60 5000m Gehen 36:20,53min
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Viktor Kristan M75 5000m 31:06,02min
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Anton Golja M75 Hoch 1,15m
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Gerhard Neweklowsky M85 Hoch 1,05m
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Gerhard Neweklowsky M85 Weit 2,04m
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Gerhard Neweklowsky M85 Speer 19,15m
2. Plätze
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Adaweih Arour W35 100m 15,14s
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Adaweih Arour W35 200m 31,91s
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Angelika Hechtl W40 100m 16,07s
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Angelika Hechtl W40 200m 33,78s
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Anja Staudacher W45 400m 90,21s
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Anja Staudacher W45 1500m 6:55,69min
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Anja Staudacher W45 Kugel 6,01m
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Margit Gesierich W55 Hammer 16,22m
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Margit Gesierich W55 Kugel 9,37m
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Beate Jung-Dräbing W55 200m 45,86s
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Beate Jung-Dräbing W55 400m 112,54s
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Ulrike Striednig W65 400m 85,77s LR W65
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Michael Künstl M55 5000m 17:56,12min
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Richard Peterl M60 100m 13,26s
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Richard Peterl M60 200m 26,78s
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Richard Peterl M60 Hoch 1,30m
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Viktor Kristan M75 200m 42,79s
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Viktor Kristan M75 1500m 8:24,41min
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Anton Golja M75 800m 3:50,55min
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Anton Golja M75 Weit 2,78m
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Gerhard Neweklowsky Kugel 5,75m
3. Plätze
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Angelika Hechtl M40 Hoch 1,20m
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Angelika Hechtl M40 Kugel 5,91m
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Anja Staudacher W45 800m 3:15,33min
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Anja Staudacher W45 Speer 12,40m
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Beate Jung-Dräbing W55 Speer 23,23m
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Ulrike Striednig W65 100m 19,56s LR W65
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Ulrike Striednig W65 200m 38,55s LR W65
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Ulrike Striednig W65 Kugel 6,23m LR W65
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Patrick Sunitsch M40 800m 2:51,53min
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Patrick Sunitsch M40 Hoch 1,40m
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Ingo Börner M40 Diskus 17,64m
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Ludwig Schneider M60 400m 107,43s
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Edwin Dworzak M70 Weit 2,32m
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Klaus Jeschke M70 Speer 32,77m
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Anton Golja M75 100m 17,70s
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Anton Golja M75 400m 96,40s
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Viktor Kristan M75 800m 3:54,76min
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Inge Rupacher W50 Hammer 21,34m