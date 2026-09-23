Medaillenregen: LAC Klagenfurt holt 29 Mal Gold bei Meisterschaften

Unglaublich stark präsentierte sich das LAC-Mastersteam bei den österreichischen Meisterschaften in Götzis. Im legendären Möslestadion holten die Lindwurstädter nicht weniger als 68 Medaillen – 29 davon glänzten in Gold.

Dazu kamen 21 Silberne und 18 Bronzene. W35-Athletin Adaweih Arour durfte sich über sieben Goldmedaillen freuen und war damit die unangefochtene „Goldmarie“ des LAC. Gerhard Neweklowsky (M85) holte mit drei Siegen die meisten Goldmedaillen bei den Männern.

13 Landesrekorde und ein neuer Österreich-Rekord

Mächtig beeindruckt hat auch Ulrike Striednig. Die W65-Athletin geriet in Vorarlberg in einen wahren Rekordrausch: Gleich acht neue KLV-W65-Rekorde gingen auf ihr Konto. Über 800 Meter lief sie sogar neuen österreichischen Rekord und belohnte sich zusätzlich mit vier Mal Gold. Stark zeigte sich ebenso Anja Staudacher: Im 5000-Meter-Bahngehen verbesserte sie gleich drei Landesrekorde (W35, W40 und W45).

Hammerwerfer sorgten für weitere Landesrekorde

Für weitere Kärntner Landesrekorde sorgten die Hammerwerfer des Vereins: Ludwig Schneider schraubte den Rekord in der Klasse M60 nach oben, während Arno Ladstätter einen neuen Rekord in der M70 aufstellte.