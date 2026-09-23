Ermittlungen gegen Kärntner Ortschef eingestellt

Fast ein volles Jahr lang prüfte die Justiz Vorwürfe wegen angeblichen Amtsmissbrauchs sowie Untreue. Die Ermittlungen wurden eingestellt.

Keine strafrechtliche Relevanz

Wie Sprecher der Staatsanwaltschaft Markus Kitz gegenüber der „Kleinen Zeitung“ bestätigt, beruht die Einstellung des Verfahrens sowohl auf rechtlichen Überlegungen als auch auf der Beweislage. Für 5 Minuten war Kitz bislang nicht erreichbar. Ursprung der Causa war eine Anzeige der Kärntner Landesregierung: Oleschko wurde vorgehalten, im Kalenderjahr 2024 ohne rechtsgültiges Gemeindebudget Beträge im sechsstelligen Bereich freigegeben zu haben – und das ohne die erforderlichen Beschlüsse von Gemeindevorstand oder Gemeinderat. Wie es heißt, würden die Hinweise für ein strafrechlichtes Delikt nicht ausreichen.

Ermittlungen eingestellt

Der Keutschacher Bürgermeister, der erst kürzlich aufgefordert wurde eine Summe von 51.000 Euro an die eigene Gemeindekasse zu retournieren, sieht sich durch den Ausgang des Verfahrens bestätigt. Er habe stets im Sinne des Wohlwohlens der Gemeinde gehandelt, betont er gegenüber dem Medium. Weitere Stellungnahmen zum Ausgang der Ermittlungen möchte er nicht abgeben, heißt es. Trotz der rechtlichen Erleichterung stehe der Gemeinde Keutschach am See weiterhin eine schwierige Phase bevor: Ende September liege für das laufende Jahr noch immer kein genehmigter Haushaltsplan vor.