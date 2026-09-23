Kundgebung gegen Kopftuchverbot in Klagenfurt angekündigt

In Klagenfurt formiert sich Widerstand gegen das Kopftuchverbot: Unter dem Motto „In die Offensive gegen rechte Politik!“ wird für Anfang Oktober eine Demonstration auf dem Heiligengeistplatz angekündigt.

In Klagenfurt wird mittels Plakaten eine Kundgebung gegen das Kopftuchverbot angekündigt.

In Klagenfurt wird mittels Plakaten eine Kundgebung gegen das Kopftuchverbot angekündigt.

Das Thema Kopftuchverbot sorgt weiterhin für erhitzte Gemüter und Diskussionen. Nun schalten sich Aktivisten in der Landeshauptstadt ein: Wie 5 Minuten auffiel, wird aktuell auf Plakaten im Stadtgebiet zu einer Kundgebung in der Klagenfurter Innenstadt aufgerufen.

Demonstration gegen das Kopftuchverbot

Richten soll sich die Aktion laut den Veranstaltern gezielt gegen das von ihnen als „rassistisch“ bezeichnete Kopftuchverbot. Als Organisationsplattform tritt die Gruppierung RKP (Revolutionäre Kommunistische Partei). Der Termin steht bereits fest: Am 9. Oktober um 13 Uhr am Heiligengeistplatz in Klagenfurt.

©5 Minuten Unter dem Motto „In die Offensive gegen rechte Politik!“ wird für Anfang Oktober eine Demonstration auf dem Heiligengeistplatz angekündigt.

Bewegung „Schulstreik“

Neben den Plakaten im öffentlichen Raum rufen die Initiatoren auch im Zuge von Videos über Online-Kanäle wie TikTok und Instagram (rkp-austria) zu einem Schulstreik in einigen österreichischen Städten am 9. Oktober auf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2026 um 13:35 Uhr aktualisiert