Skip to content
Region auswählen:
/ ©zVg. / TherapiehundeTeams Kärnten
Ein Bild auf 5min.at zeigt Bürgermeister Wolfram Ogris mit Obfrau Cornelia Lorenz und Hundetrainerin Patrizia Rafeiner bei der Spendenübergabe.
Der Verein "TherapiehundeTeams Kärnten" spendet 400 Euro an Alleinerziehende zum Schulanfang.
Feistritz/Rosental
23/09/2026
Spende

Therapiehunde-Verein greift Alleinerziehenden unter die Arme

Mit einer Spende in Höhe von 400 Euro greift der gemeinnützige Verein TherapiehundeTeams Kärnten alleinerziehenden Müttern in Feistritz im Rosental zum Schulbeginn unter die Arme.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(165 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Verein „TherapiehundeTeams Kärnten“ verbindet seit mehr als 25 Jahren die Ausbildung von Mensch-Hund-Teams mit gesellschaftlicher Verantwortung. Einen Teil der Einnahmen aus den Kursgebühren reserviert die Organisation stets für den guten Zweck. Dieses Mal kommt die Hilfe direkt in Feistritz im Rosental an: Zwei alleinerziehende Mütter erhalten eine Unterstützung in Höhe von 400 Euro, um die finanziellen Belastungen rund um den Schulstart abzufedern.

Unterstützung zum Schulanfang

Die Übergabe an Bürgermeister Wolfram Ogris (SPÖ) übernahm Obfrau Cornelia Lorenz gemeinsam mit der Hundetrainerin Patrizia Rafeiner. Das Gemeindeoberhaupt leitet den Betrag direkt an die Familien weiter und dankte für den Einsatz. „Als gemeinnütziger Verein ist es uns wichtig, nicht nur mit unseren Hunden und der Ausbildung etwas zu bewirken, sondern auch dort zu helfen, wo Unterstützung unmittelbar gebraucht wird“, betont Lorenz. Als nächstes Projekt plant der Verein bereits die finanzielle Hilfestellung bei der Anschaffung zweier Assistenzhunde für Menschen aus dem Autismus-Spektrum.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at