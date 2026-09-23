Therapiehunde-Verein greift Alleinerziehenden unter die Arme

Der Verein „TherapiehundeTeams Kärnten“ verbindet seit mehr als 25 Jahren die Ausbildung von Mensch-Hund-Teams mit gesellschaftlicher Verantwortung. Einen Teil der Einnahmen aus den Kursgebühren reserviert die Organisation stets für den guten Zweck. Dieses Mal kommt die Hilfe direkt in Feistritz im Rosental an: Zwei alleinerziehende Mütter erhalten eine Unterstützung in Höhe von 400 Euro, um die finanziellen Belastungen rund um den Schulstart abzufedern.

Unterstützung zum Schulanfang

Die Übergabe an Bürgermeister Wolfram Ogris (SPÖ) übernahm Obfrau Cornelia Lorenz gemeinsam mit der Hundetrainerin Patrizia Rafeiner. Das Gemeindeoberhaupt leitet den Betrag direkt an die Familien weiter und dankte für den Einsatz. „Als gemeinnütziger Verein ist es uns wichtig, nicht nur mit unseren Hunden und der Ausbildung etwas zu bewirken, sondern auch dort zu helfen, wo Unterstützung unmittelbar gebraucht wird“, betont Lorenz. Als nächstes Projekt plant der Verein bereits die finanzielle Hilfestellung bei der Anschaffung zweier Assistenzhunde für Menschen aus dem Autismus-Spektrum.