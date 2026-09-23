Villacher Straße: Neue Spurführung sorgt für Diskussionen

In Klagenfurt soll die Villacher Straße stadteinwärts bald einspurig werden. So mancher befürchtet jedoch, dass es dadurch zu langen Rückstaus kommen könnte. Kritik übt etwa Vizebürgermeister Patrick Jonke. Wie seht ihr das?

In Klagenfurt hängt einmal mehr der Haussegen schief: Schuld ist eine geplante Änderung der Verkehrsführung im Bereich der Villacher Straße – 5 Minuten berichtete. Nach der Fertigstellung des Heinzelstegs über die Lend soll nun eine Ampelanlage her, um eine sichere Überquerung für den Fuß- und Radverkehr zu gewährleisten. So weit, so gut. Hinzu kommt jedoch, dass auf dem mit knapp 15.000 Fahrzeugen täglich hochfrequentierten Abschnitt zudem die Spurenaufteilung angepasst wird. Stadteinwärts geht es künftig nur mehr einspurig weiter. „Eine auf die Verkehrssituation besser abgestimmte Ampelsteuerung soll zudem den Rückstau stadteinwärts verringern und den Verkehrsfluss spürbar verbessern“, heißt es in einer Pressemitteilung des Straßenreferates des Landes Kärnten. Begeistert sind davon trotzdem nicht alle.

©Büro Gruber Am Montag erfolgte der Startschuss für die Umbauarbeiten in Klagenfurt.

Sorge vor langen Rückstaus

Kritik übt etwa der Klagenfurter Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP): „Diese offensichtlich neugeborene Idee ist der größte Blödsinn und ein verkehrspolitischer Schildbürgerstreich, den es je gegeben hat“, findet er deutliche Worte. „Durch diese Verengung auf eine Spur wird es in Zukunft – und das ist so fix wie das Amen im Gebet – zu permanenten Rückstaus kommen“, warnt Jonke vor den fatalen Folgen. Aus Sicht des Umweltreferenten ist die geplante Maßnahme auch ökologisch kontraproduktiv: „Das dadurch erzwungene ‚Stop-and-Go‘, welches dann auf die Autofahrer zukommt, sorgt für einen massiv erhöhten CO₂-Ausstoß mitten im Stadtgebiet. Das kann und darf keine Lösung sein! Als Klima- und Umweltreferent lehne ich diese Einspurigkeit daher vehement ab.“

©Büro Vizebürgermeister Patrick Jonke Vizebürgermeister Patrick Jonke befürchtet, dass es zu langen Rückstaus kommen wird.

Ärgernis oder Lösung?

Straßenbaureferent Landeshauptmann-Stellverterter Martin Gruber (ÖVP) und Verkehrsstadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) betonen wiederum, dass die neuen Maßnahmen den Verkehrsfluss in diesem Bereich spürbar optimieren sollen. Ob der Plan aufgeht oder ob autofahrenden Klagenfurtern demnächst längere Wartezeiten bevorstehen, bleibt abzuwarten. Wie ist eure Einschätzung dazu? Seht ihr euch demnächst im Stau stehen oder wird die angepasste Ampelschaltung für ein flüssiges Weiterkommen sorgen? Teilt eure Meinung gerne mit uns in den Kommentaren!