Nach Frontalcrash: Paar bedankt sich bei Lebensrettern

Vor über zwei Jahren verunfallten Nico und seine Lebensgefährtin Nadine auf der S37 Klagenfurter Schnellstraße. Nun wandten sie sich an die damals beteiligten Feuerwehrkräfte, um sich für den lebensrettenden Einsatz zu bedanken.

Ein dramatischer Frontalzusammenstoß auf der S37 zwischen St. Veit an der Glan und Maria Saal endete am Nachmittag des 21. Juli 2024 mit acht Verletzten. Nico, ein damals 21-jähriger Burgenländer – selbst Feuerwehrmann – geriet auf Höhe St. Michael am Zollfeld nach links auf die Gegenfahrbahn. Sein Auto touchierte infolgedessen den Wagen eines 45-Jährigen und prallte im Anschluss frontal in den Wagen eines 63-jährigen Klagenfurters – 5 Minuten berichtete. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Motorblock des Autos des 21-Jährigen ausgerissen. Er und seine Lebensgefährtin wurden eingeklemmt. Unter den weiteren Verletzten befanden sich drei Kinder im Alter von 8, 11 und 13 Jahren. Einzig Hund Balu überstand den Unfall unbeschadet.

©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan Ein 21-Autofahrer aus dem Burgenland geriet im Juli 2024 aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Unfallopfer bedankten sich

Der junge Mann lag danach dreieinhalb Wochen im Koma und absolvierte eine langwierige Reha. Heute ist der Burgenländer körperlich wieder vollkommen gesund. Aus Dankbarkeit besuchte er gemeinsam mit seiner Partnerin Nadine die beteiligten Feuerwehrkräfte aus St. Veit, St. Michael, Maria Saal und St. Donat, um sich für den lebensrettenden Einsatz zu bedanken. Gemeinsam überreichten Nadine und Nico T-Shirts seiner Feuerwehr und burgenländische Weinspezialitäten an die Florianis. Auch für diese war das Wiedersehen ein besonderer Moment. „Es passiert nicht oft, dass Personen später Kontakt aufnehmen und sich auf so eine herzliche Art bedanken“, betonen die Kameraden abschließend. Für sie war es schön zu sehen, dass der Heilungsprozess gut verlaufen ist.