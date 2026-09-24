Shopping-Highlights im Südpark Klagenfurt zum Womansday

Wenn die Tage kühler werden und die neue Saison Einzug hält, freuen sich Fashion-Fans auf die neuesten Trends der Herbst- und Wintermode. Ein Highlight im Shopping-Kalender ist dabei der Women’s Day: Ein Tag, der ganz im Zeichen von Lifestyle, Beauty und Entspannung steht. Auch im Klagenfurter Südpark wird dieser Tag gebührend gefeiert: Am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, erwarten Besucher tolle Rabatt-Aktionen und Sonderangebote.

Rabatte in Fashion- & Beauty-Stores

Wer auf der Suche nach neuen Outfit-Highlights ist, kann sich am Women’s Day über 20 Prozent Rabatt in vielen bekannten Geschäften freuen: Fussl, Cocuni, mister*lady, C&A, Daily Fashion und Tom Tailor, sowie Deichmann, Pearl sowie auf Kosmetik und Accessoires bei Reform Martin. Auch gibt es weitere Angebote, sowie Einstärkenbrillen zum Aktionspreis von 99 Euro und Gleitsichtbrillen für 209 Euro bei eyes+more. Tchibo bietet 15 Prozent Rabatt auf das gesamte Non-Food-Sortiment und bei EP:Hus gibt es 10 Prozent Rabatt auf E-Scooter sowie auf Styling-Produkte von EC by Wilfa.