Körperlich und geistig fit: Klagenfurterin feierte 101. Geburtstag

Bis ins hohe Alter körperlich und geistig fit zu bleiben, das wünschen sich wohl die meisten Menschen, teilt die Stadt Klagenfurt in einer Aussendung mit. Für Pauline Goritschnig ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Sie feierte am 23. September ihren 101. Geburtstag bei guter Gesundheit.

Erledigt viele Dinge des Alltags noch selbst

Die gebürtige Klagenfurterin wohnt noch alleine in ihrer Wohnung in Waidmannsdorf und erledigt viele Dinge des Alltags noch selbst. Unterstützung erhält sie dabei von ihrer Nichte und den netten Nachbarn, die sich gerne um Pauline kümmern, wird weiter mitgeteilt. Gemeinsam hat man am Mittwoch auf das Geburtskind angestoßen. Wie im Vorjahr schaute auch heuer Bürgermeister Christian Scheider persönlich vorbei, um im Namen der Landeshauptstadt Glückwünsche auszusprechen: „Es freut mich sehr, Frau Goritschnig in noch so guter Verfassung wiederzusehen und ihr zum 101. Geburtstag gratulieren zu dürfen. Ich wünsche ihr weiterhin viel Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.“

Liebe zu Pflanzen und zu Büchern

Über all die Jahre ist Paulines Liebe zu ihren Pflanzen geblieben. So kümmert sie sich auch heute noch selbst um die Blumen auf den zwei Balkonen. Zum Zeitvertreib liest sie gerne und begleitet ihre Nichte zum Einkaufen. Außerdem besucht sie regelmäßig das Grab ihres Mannes. Die Feier mit der Familie steht in den nächsten Tagen an. Ebenso folgt auch noch der Besuch ihrer besten Freundin, die selbst schon 102 Jahre alt ist. Gemeinsam stoßen die rüstigen Damen dann auf ihre jahrzehntelange Freundschaft und das Leben an, wird abschließend betont.