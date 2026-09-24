„hi Harbach“: 104 Wohnungen in Klagenfurt errichtet

Im Festsaal der Diakonie de La Tour fand die Schlüsselübergabe der zweiten Baustufe des Projektes „hi Harbach“ statt.

Der Baustart durch das Kärntner Friedenswerk erfolgte 2024, auf rund 12.000 Quadratmetern wurden 104 Wohnungen errichtet, teilt die StadtKommunikation Klagenfurt in einer Aussendung mit.

„Hi Harbach ist Wohnen in höchster Qualität zu leistbaren Preisen“

Leistbarer Wohnraum, der nachhaltig und ökologisch gebaut wurde, in einem Stadtteil, der neu und innovativ – ganz im Sinne der Klimavorzeigestadt-Kriterien – aufgebaut ist: Das ist „Hi Harbach“ – das Wohnprojekt direkt gegenüber der Diakonie de La Tour ist weitergewachsen, heißt es weiter. Am Mittwochvormittag erfolgte die Schlüsselübergabe der zweiten Baustufe durch das Kärntner Friedenswerk. Mittels 80 Prozent Wohnbauförderung des Landes Kärnten war es den Bauträgern möglich das rund 20 Millionen teure Projekt umzusetzen und gleichzeitig leistbare Mieten anzubieten. „Hi Harbach ist Wohnen in höchster Qualität zu leistbaren Preisen“, betonte dies daher auch Bürgermeister Christian Scheider in seinen Grußworten.

Freude über „hi Harbach“

Herzlich willkommen geheißen wurden die neuen Mieter auch von Rektorin Astrid Körner der Diakonie de La Tour: „Mit dem Abschluss der weiteren Baustufe wächst nicht nur unser Stadtteil im baulichen Sinne, sondern auch die Gemeinschaft, das Miteinander und die Solidarität füreinander.“ Die Geschäftsführerin des Kärntner Familienwerkes Gerlinde Peyker bezeichnete „Hi Harbach“ mit den Worten: „Nachhaltigkeit, Innovation, Nachbarschaft und Zuhause.“ Für LH-Stv. Gaby Schaunig ist Harbach ein Ort, an dem Gemeinschaft gelebt wird und der Ort ab sofort mit noch mehr Leben erfüllt wird.

Mehrere gemeinnützige Wohnbauträger beteiligt

„hi Harbach“ ist eines der größten und modernsten Wohnbau- und Stadtentwicklungsprojekte in Klagenfurt, so vonseiten der Stadt weiter. Es kombiniert leistbares Wohnen, soziale Infrastruktur, energieeffiziente Bauweise und ein klimaneutrales Mobilitätskonzept. Mehrere gemeinnützige Wohnbauträger sind an diesem Projekt beteiligt, heißt es abschließend.