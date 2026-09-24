„Rotjacken“ jagen nächsten Sieg in Slowenien

Der EC-KAC ist am Freitagabend der erste Gast, den Olimpija Ljubljana in der noch jungen Saison in der Hala Tivoli begrüßen darf, die Rotjacken jagen in Slowenien ihren vierten Sieg in Folge.

Nach zwei Heimspielen hintereinander tritt der EC-KAC am Freitag, dem 25. September 2026, wieder auswärts an: Im zweiten von drei Spielen in der laufenden Woche gastieren die Rotjacken beim letztjährigen Halbfinalisten Olimpija Ljubljana.

Gelungener Saisonauftakt für den EC-KAC

Nach einem gelungenen Saisonauftakt mit einem souveränen Auswärtssieg in Salzburg sowie Heimerfolgen gegen den HC Pustertal und im Kärntner Derby gegen den EC VSV wollen die Klagenfurter ihre ungeschlagene Serie weiter ausbauen. Während die Slowenen nach zwei Niederlagen aus den ersten drei Partien vor heimischem Publikum unter Zugzwang stehen, setzt der Rekordmeister auf seine offensive Durchschlagskraft und die starke Form seiner Schlüsselspieler.

Nächstes Match schon morgen

Personell muss der EC-KAC im Vergleich zum Derbysieg kaum Veränderungen vornehmen, muss jedoch weiterhin auf die Langzeitverletzten verzichten. Während die Kärntner in den direkten Duellen der jüngeren Vergangenheit meist die Oberhand behielten, gewarnt durch die physisch betonte Spielweise der Slowenen, streben sie an, aus einer soliden Defensivarbeit heraus und mit effizientem Überzahlspiel den nächsten Dreier einzufahren.