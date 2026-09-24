Eventstage: Bekannter Party-Hotspot in Klagenfurt steht vor Veränderung

Rene Finelli und Christian Aigner wollen das Nachtleben aufmischen: Die bekannte Eventstage wird ab 10. Oktober zum Freiraum Klagenfurt. Neben dem neuen Namen sind auch eine Modernisierung sowie ein neues Partykonzept angedacht.

Im Klagenfurter Gerberweg stehen die Zeichen auf Neuanfang: Bereits im Oktober 2026 soll aus der bekannten Partylocation „Eventstage“ der „Freiraum Klagenfurt“ werden. Die beiden Geschäftsführer Rene Finelli und Christian Aigner setzen auf eine vielversprechende Neuausrichtung. Deren Fundament bilden künftig konstante Öffnungszeiten. „Wir sind ab Oktober freitags und samstags sowie jeden zweiten Donnerstag für euch da“, verrät Finelli exklusiv gegenüber 5 Minuten.

Fokus auf junges Publikum

Während sie am Samstag am gewohnten Konzept festhalten – nämlich erfolgreichen Formaten aus dem Vorjahr und neuen Veranstaltungsideen – soll der Fokus am Freitag künftig vor allem auf der Jugend liegen. „Wir stehen österreichweit mit Clubbetreibern in Kontakt und merken deutlich, dass die jüngere Generation wieder mehr fortgeht“, freut sich Finelli. Begeistern wollen sie das junge Publikum (ab 16 Jahren) unter anderem mit DJ-Contests und einem günstiger Einstieg in den Abend.

©zVg. / Freiraum Klagenfurt Alles neu: Die ehemalige Eventstage wird ab Oktober zum Freiraum Klagenfurt.

Upgrade für Klagenfurter Club-Location

Im Zuge des Neustarts ist auch eine umfassende Modernisierung angedacht. Die Betreiber stecken 100.000 bis 150.000 Euro in die Erneuerung der Location. Geplant sind ein zweites DJ-Pult für die Contests, weitere VIP-Loungen und ein überarbeitetes Garderobenkonzept. „Der optische Relaunch setzt zudem auf einen urbanen Stil mit aufwendiger, großflächiger Dekoration und dschungelartigen Elementen“, führt Finelli aus. Weiters kann die Mainstage bei Bedarf künftig mit Raumteilern verkleinert werden – von 800 auf 200 Quadratmeter. „Für größere Events bleibt natürlich die volle Fläche nutzbar“, versichert der Clubchef.

Große Re-Opening-Party

Am Samstag, dem 10. Oktober 2026, steigt das offizielle Re-Opening mit einer großen Party. Vor Ort erwartet die Gäste ein vielfältiges Rahmenprogramm mit hochkarätigen DJs sowie Tänzern. „Kommt vorbei und feiert mit uns!“, lädt Finelli abschließend zum Vorbeischauen ein.