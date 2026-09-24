Wieder Debatte um Klagenfurter Ordnungsamt: SPÖ präsentiert Alternative

Das Klagenfurter Ordnungsamt steht weiterhin im Zentrum politischer Diskussionen. Die SPÖ schlägt nun vor, die Dienststelle in ihrer bisherigen Form aufzulösen und durch ein Mobiles Bürgerservice zu ersetzen.

Während die SPÖ die Behörde durch ein Bürgerservice ersetzen will, lehnt Stadtchef Scheider das Aus ab.

Während die SPÖ die Behörde durch ein Bürgerservice ersetzen will, lehnt Stadtchef Scheider das Aus ab.

Das Klagenfurter Ordnungsamt sorgt weiterhin für Debatten in der Landeshauptstadt. Entgegen der ursprünglichen Ankündigung von Bürgermeister Christian Scheider (FSP), die Behörde mit Ablauf des Jahres 2025 aufzulösen, besteht sie bislang unverändert fort. Angesichts dessen präsentierte die Klagenfurter SPÖ nun einen eigenen Vorschlag. Konkret soll das Ordnungsamt in seiner bisherigen Form aufgelöst und durch ein Mobiles Bürgerservice, kurz MOBI, ersetzt werden. „Unser Ziel ist klar: Klagenfurt soll zur freundlichsten Stadt Österreichs werden, wenn es um den Service für seine Bürgerinnen und Bürger geht. Dafür braucht es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Menschen auf Augenhöhe begegnen, Probleme erkennen und Lösungen ermöglichen“, erläutert SPÖ-Klubobmann und Vizebürgermeister Ronald Rabitsch.

©Nicolas Zangerle Am Foto: Vizebürgermeister Ronald Rabitsch

SPÖ will Ordnungsamt durch Bürgerservice ersetzen

„MOBI soll eine freundlichere, effizientere und günstigere Alternative zum bisherigen Ordnungsamt werden, eingegliedert im Magistrat“, heißt es in einer Pressemitteilung der SPÖ Klagenfurt. Eine verschlankte Personalstruktur hilft dann dabei, Ausgaben nachhaltig zu senken. Die bisherigen Ordnungsamt-Mitarbeiter sollen selbstverständlich die Möglichkeit bekommen, sich für die Aufgaben im Mobilen Bürgerservice nachzuqualifizieren. Parallel dazu können sich auch externe Interessenten bewerben. „Wer für die Stadt Klagenfurt unterwegs ist, repräsentiert unsere Stadt. Freundlichkeit, Respekt und Hilfsbereitschaft müssen deshalb die Grundlage des täglichen Handelns sein. Die Menschen sollen sich ernst genommen und gut betreut fühlen“, betont Ines Domenig, stellvertretende Klubobfrau der SPÖ Klagenfurt. Die Sozialdemokraten haben vor entsprechende Gespräche mit allen Rathaus-Parteien zu führen. Ziel ist es Unterstützung für diese Lösung zu finden.

Scheider lehnt Aus für Ordnungsamt ab

Auf Missfallen stößt der SPÖ-Vorstoß bei Bürgermeister Christian Scheider (FSP). Eine vollständige Auflösung des Ordnungsamtes sei laut dem Stadtchef aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Aufgaben, welche nicht von magistratsinternen Organisationseinheiten übernommen werden können, nicht vorgesehen. „Dennoch führt kein Weg daran vorbei, das Ordnungsamt von Grund auf zu reformieren und daran wird gerade gearbeitet“, versichert Scheider. So seien Aufgaben neu definiert und dadurch Kosten eingespart worden. Die Stadt habe sich etwa vom externen Sicherheitsdienstleister getrennt und die entsprechenden Aufgaben dem Ordnungsamt übertragen. „Dadurch werden rund 300.000 Euro eingespart. Gleichzeitig wurde das Personal des Ordnungsamtes um vier Personen reduziert“, betont der Bürgermeister.

©Najera Am Foto: Bürgermeister Christian Scheider

Kritik an SPÖ-Plänen

Ein nächster Schritt wird darin bestehen, den Namen des Ordnungsamtes sowie seinen Auftritt nach außen zu verändern. „Dies wurde meinerseits bereits in die Wege geleitet – das müsste der SPÖ bekannt sein“, so Scheider. Die Idee eines Mobilen Bürgerservice beäugelt er kritisch. „Die Aussage von Vizebürgermeister Rabitsch, das Mobile Bürgerservice – wie er es nennt – künftig in den Magistrat einzugliedern, verwundert mich. Dies würde eine massive Aufblähung des Personalapparates nach sich ziehen. Aus diesem Grund wurde schließlich die KOS – Klagenfurt Ordnungs- und Sicherheits GmbH gegründet, damit die Kosten für die Stadt reduziert werden. Jetzt soll alles wieder rückgängig gemacht werden? Das halte ich für mehr als absurd.“